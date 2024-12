Igreja Maranata promove 4ª edição do Trombetas e Festas

Entender o que está acontecendo no mundo hoje, trazendo um alerta, mas também uma palavra de esperança, chamando a atenção para os sinais da volta de Jesus Cristo à Terra. Esses foram os temas centrais da 4ª edição do Trombetas e Festas. Organizado pela Igreja Cristã Maranata (ICM), o evento aconteceu no domingo, 1º de dezembro, no Manaaim de Domingos Martins, na cidade de Domingos Martins (ES), e contou com a presença de cinco mil pessoas, entre membros, pastores – inclusive de outras cidades e países –, e também autoridades, entre elas o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande. Apresentado em português e libras (Língua Brasileira de Sinais), o evento teve transmissão ao vivo para 170 países, com tradução simultânea para 50 idiomas e dialetos. Com isso, a transmissão pôde ser acompanhada por mais de 1 bilhão de pessoas, o que torna o Trombetas e Festas um dos maiores eventos evangelísticos do mundo.

4a edição do Trombetas e Festas aconteceu no Manaaim de Domingos Martins, no Espírito Santo Foto: Gilson Borba/Especial para o Estadão Blue Studio

“Hoje temos uma crise, o descaso com a realidade das coisas. Há uma inversão de valores. O que se percebe é que há sobre o mundo algo como se fosse uma nuvem negra, onde tudo está errado. E isso não é só no Brasil, é no mundo inteiro”, afirma o fundador, pastor e presidente da Igreja Cristã Maranata, Gedelti Gueiros. “Nossa grande preocupação é falar, dizer sobre os fatos e as ocorrências que são protéticas. A igreja tem que ser profética, porque, quando ela deixa de profetizar, ela simplesmente descumpre a sua missão”, diz.

Os acontecimentos que sinalizam a volta de Jesus Cristo – e que caracterizam o soar das trombetas – estão relacionados a questões que envolvem a destruição do meio ambiente, problemas sociais, como a fome. A primeira trombeta está relacionada com o fogo e os incêndios que atingem florestas como a Amazônia. A segunda está relacionada à poluição nos mares. A terceira com o vazamento na usina nuclear de Chernobyl e a contaminação das águas dos rios. E a quarta trombeta está relacionada a sinais no Sol, Lua e estrelas na sua terça parte.

“Vamos proclamar o significado dessa palavra e o alcance dessa mensagem no sentido de mostrar os sinais bíblicos profetizados no Velho e no Novo Testamento, no livro do Apocalipse, no ministério de Jesus quando esteve aqui na Terra, a respeito da volta de Jesus – e ele está prestes a voltar. Tocar a trombeta é mostrar que Jesus em breve voltará”, afirma o pastor Gerson Beluci.

Pastor Gedelti Gueiros conversou com jornalistas após o evento Foto: Divulgação

Do aramaico, a palavra Maranata significa “nosso Senhor vem” e, de acordo com a igreja, era muito utilizada nos tempos antigos pelo povo para aclamar a chegada de um rei e carrega em seu significado também o anúncio de algum acontecimento. “Estamos aqui para despertar a população mundial e do Brasil para o momento do mundo, um momento de falta de esperança, de falta de segurança, falta de tudo – mas sabendo que Jesus é a esperança”, afirmou o pastor Luiz Eugenio.

O 4º Trombetas e Festas pode ser visto no YouTube (link disponível no QR Code) e o evento já teve outras três edições – em 2019, 2022 e 2023 – e as transmissões também estão disponíveis na plataforma. “A festa não vai acabar. Esta bênção ela continua. A experiência, a assistência aos visitantes, novas conversões, você pode usar em qualquer tempo o link desse culto para enviar para pessoas que você conhece ou acabou de conhecer, a igreja não vai parar”, finaliza o pastor Josias Junior.

Depoimentos

Domingos Taufner, presidente do Tribunal de Contas do Espírito Santo (TCE-ES) Foto: Divulgação

“Sou juiz de Direito e também pastor da Igreja Cristã Maranata. O evento é fantástico, maravilhoso. Recebi muitas manifestações de pessoas que foram convidadas e membros da minha igreja com experiências maravilhosas de participação.”

Fernando Rangel, juiz de Direito, titular da 1ª Vara Cível e Comercial de Colatina, atua também como coordenador do Núcleo de Aperfeiçoamento de Processos do Espírito Santo (Napes). Representou o presidente do Tribunal de Justiça, des. Samuel Meire Brasil, no Trombetas e Festas

“O Trombetas e Festas é sempre uma oportunidade de aprender com as lições trazidas pelos pastores e compreender o momento pelo qual passa a humanidade, segundo a Bíblia Sagrada. O evento traz orgulho ao povo capixaba porque demonstra que uma igreja nascida no Estado do Espírito Santo alcançou todos os continentes do planeta com a mensagem de Cristo.”

Francisco Martinez Berdeal, procurador-geral de Justiça do Ministério Público do Estado do Espírito Santo

“Tive a honra de participar pela terceira vez. Um evento como esse, dessa grandiosidade, não é algo fácil de ser organizado e a Igreja Cristã Maranata faz com maestria.”

Domingos Taufner, presidente do Tribunal de Contas do Espírito Santo (TCE-ES)

