IPCA registra alta de 0,59% em outubro após três meses de deflação; preços subiram 6,47% em 12 meses

Os preços na economia brasileira subiram 0,59% em outubro após três meses de deflação, segundo dados do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) divulgados nesta quinta-feira, 10, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Dos nove grupos de produtos e serviços pesquisados, oito tiveram alta em outubro. A maior contribuição do mês, veio do setor de Alimentação e bebidas, que teve alta de 0,72% e impacto de 0,16 ponto percentual (p.p.).

Na sequência, vieram Saúde e cuidados pessoais (1,16%) e Transportes (0,58%), com impactos de 0,15 p.p. e 0,12 p.p., respectivamente. Juntos, os três grupos responderam por cerca de 73% do IPCA de outubro. Já a maior alta do mês foi do grupo Vestuário (1,22%).

O único grupo com queda em outubro foi Comunicação (-0,48%), que contribuiu com -0,03 p.p. Os demais ficaram entre o 0,18% em Educação e o 0,57% em Despesas pessoais.

A alta de outubro acontece após quedas de 0,29% em setembro, 0,36% em agosto e 0,68% em julho. A inflação no acumulado de 12 meses baixou de 7,17% para 6,47%.

Cliente faz compra em supermercado; IPCA em outubro foi de 0,59%, segundo o IBGE Foto: Daniel Teixeira/Estadão

O resultado ficou acima do teto do intervalo das estimativas dos analistas ouvidos pelo Estadão/Broadcast, de 0,54%. O piso era 0,25% e a mediana, 0,49%.