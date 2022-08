Intel fecha acordo com Brookfield para investir US$ 30 bilhões em chips

A Intel anunciou nesta terça-feira, 23, um acordo com a unidade de infraestrutura da Brookfield Asset Management para investirem US$ 30 bilhões de forma conjunta na construção de fábricas de chips no Arizona.

Em comunicado, a Intel descreveu o acerto como “um novo modelo de financiamento” para a indústria de semicondutores de capital intensivo.

Pelo acordo, a Intel irá bancar 51% do investimento e deter o controle operacional das instalações, enquanto a Brookfield assumirá os 49% restantes do custo do projeto.