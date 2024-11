Agravada com a eleição de Donald Trump, a incerteza sobre a economia global ganhou destaque na avaliação de riscos do Copom, o Comitê de Política Monetária do Banco Central (BC), responsável principal pela defesa da moeda e pelo combate à inflação por meio dos juros e do crédito. Os desarranjos internos, com pressões inflacionárias crescentes, proporcionaram, no entanto, a motivação principal para o novo aumento dos juros básicos, desta vez elevados para 11,25%, com variação de 0,5 ponto porcentual, o dobro daquela adotada em setembro.

Gastos federais excessivos e aumento da dívida pública foram realçados pelo comitê para justificar o aperto da política monetária, talvez o primeiro de uma nova série. Ao mencionar a incerteza sobre as contas do governo, o Copom voltou a apontar a “reancoragem” das expectativas como essencial para se levar a inflação à meta com a menor perda de atividade.

Haddad defende necessidade do corte de gastos, enquanto outros ministros resistem Foto: Wilton Junior / Estadão

PUBLICIDADE Conter a despesa e desenhar um roteiro para o equilíbrio fiscal têm sido soluções defendidas pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Outros ministros têm resistido a cortes e até ameaçado deixar o governo. O presidente Lula tentou esfriar o conflito e exibiu apoio a Haddad. Defendeu, no entanto, mas sem facilitar a implantação imediata do ajuste, a extensão dessa política aos militares e a outros grupos. O discurso pode impressionar, mas a arrumação financeira só ocorrerá com o controle efetivo do gasto. Enquanto se espera a adoção prática do ajuste, continuam valendo as projeções pessimistas das contas públicas e da inflação. Continua valendo, igualmente, a expectativa de juros ainda muito altos nos próximos anos. A mediana das projeções do mercado apontou inflação de 4,62% em 2024, 4,10% em 2025 e 3,65% em 2026, de acordo com o boletim Focus divulgado na última segunda-feira, 11. Segundo o mesmo boletim, especialistas preveem juros básicos de 11,75% no fim deste ano, 11,50% em dezembro de 2025 e 10% um ano depois.

Também continua justificável, enquanto se esperam medidas práticas de ajuste fiscal, necessárias à contenção do risco inflacionário, o tom sombrio da ata do Copom. Permanece, igualmente, o risco de novas medidas de aperto monetário e, portanto, de redução do crescimento econômico e das oportunidades de trabalho. A criação de empregos foi um dos efeitos mais sensíveis da expansão dos negócios desde o ano passado.