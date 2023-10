A empresa automobilística japonesa Subaru revelou, nesta quarta-feira, 25, seu modelo de eVTOL — aeronave elétrica de decolagem e pouso vertical, conhecida como “carro voador”. O modelo foi apresentado à imprensa no Japan Mobility Show, uma feira global de mobilidade que ocorre em Tóquio a partir desta quinta-feira, 26.

O eVTOL vem sendo desenvolvido por dezenas de empresas em todo o mundo. Em julho, a Eve Air Mobility (Eve) e a Embraer anunciaram que a primeira fábrica para a produção das aeronaves elétricas de decolagem e pouso vertical da Eve, será em Taubaté, no interior de São Paulo.

Leia também

Na apresentação, a Subaru não deu detalhes sobre especificações técnicas do veículo, bem como valor ou previsão de vendas. O modelo se chama Air Mobility. “No mundo da aviação, onde as tecnologias de eletrificação e automação estão avançando, existem expectativas crescentes para uma nova mobilidade aérea que irá provocar uma “revolução da mobilidade aérea”, disse a empresa em comunicado.

Subaru Air Mobility é visto atrás de funcionário na Japan Mobilty Show 2023, em Tóquio, no Japão. Feira vai até dia 5 de novembro. Foto: EFE/EPA/FRANCK ROBICHON

A empresa informou que engenheiros das das divisões aeroespacial e automotiva estão atualmente trabalhando juntos em demonstrações de voo. Na apresentação, também foi revelado o Subaru Sport Mobility, um carro elétrico movido à bateria. Imagens do evento mostram o Air Mobility sobre o carro elétrico. O eVTOL da marca japonesa apresenta luzes em led, uma cabine central com vidro escuro e hélices nas laterais.

O Japan Mobility Show começou este ano terá foco na nova geração de veículos elétricos, carros voadores e dispositivos robóticos como um sinal da diversificação das atividades das empresas automotivas diante da transformação da mobilidade. A feira, que conta com a participação de 475 empresas, ocorre em 2023 pela primeira vez em quatro anos após um hiato devido à pandemia.

Sport Mobility e Air Mobility da montadora japonesa Subaru foram revelados durante o dia de imprensa do Japan Mobility Show. Foto: Kazuhiro NOGI/AFP

Continua após a publicidade

O evento abriu esta quarta-feira as portas à imprensa no centro de convenções Tokyo Big Sight, na capital japonesa, sendo os três primeiros dias destinados a profissionais do setor. A abertura ao público acontecerá no dia 28 e a feira vai até 5 de novembro./Com EFE.