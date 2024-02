Como as afirmações partiram do petista, que é apoiado pelo “movimento negro”, não se ouviu uma única crítica das entidades de defesa dos afrodescendentes ao presidente. A própria moça disse não ter se sentido ofendida por sua fala. Se outro dissesse o que ele disse, teria sido pendurado no pelourinho ou queimado em praça pública, como nos tempos da inquisição. O noticiário da TV ficaria horas falando sobre a questão e chamaria até “especialista” para discutir o tema. Mas, como foi Lula que falou, a coisa passou praticamente batida.

Deficiência de mobilidade

Meses atrás, em setembro de 2023, ao discorrer em sua live semanal – que deixou de existir por falta de audiência – sobre a recuperação da cirurgia no quadril a que seria submetido, os preconceitos foram contra os idosos e as pessoas com deficiência de mobilidade. “Vocês não vão me ver de andador, de muleta. Vão me ver sempre bonito, como se eu não tivesse operado”, disse Lula, despertando uma saraivada de críticas, por associar o uso de andador e de muleta à vergonha e à feiura. “Eu queria operar logo depois das eleições. Mas pensei que, se operasse, iam dizer: ‘O Lula está velho, ganhou as eleições e já está internado’”, acrescentou.

Antes, em abril do ano passado, ele já havia exposto seu preconceito contra as pessoas com transtornos mentais, gerando manifestações de repúdio das organizações que atuam em defesa do grupo e até da associação que reúne os psiquiatras do País, para a qual a fala do petista representou “psicofobia”.

“A OMS sempre afirmou que na humanidade deve haver 15% de pessoas com algum problema de deficiência mental. Se esse número é verdadeiro, e você pega o Brasil com 220 milhões de habitantes, significa que temos quase 30 milhões de pessoas com problema de desequilíbrio de parafuso. Pode uma hora acontecer uma desgraça”, disse Lula, durante uma reunião realizada em Brasília para tratar da violência nas escolas.