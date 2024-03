Paulo Guedes e Sachsida finalizam livro sobre a economia no governo Bolsonaro

De acordo com uma publicação feita por Sachsida no Linkedin nesta terça-feira, 5, a obra está em processo de conclusão e de definição da editora e da data de lançamento e recebeu o título provisório de A política econômica no período 2019-2022: Consolidação fiscal e reformas pró-mercado para aumento de produtividade.

“Meus amigos, com muito prazer informo que após quase um ano de trabalho estamos terminando nosso livro sobre a política econômica do período 2019-22. O ministro Paulo Guedes e eu procuramos retratar da melhor maneira possível nossa estratégia de política econômica, seus fundamentos teóricos e sua materialização em medidas legislativas”, afirma Sachsida no post.

Segundo ele, o livro contou com a participação de diversos profissionais que ocupavam posições-chave nos dois ministérios e “ajudaram a elaborar, operacionalizar e implementar” as políticas públicas na época. Sachsida diz que, em breve dará “mais detalhes” sobre a publicação, mas antecipou desde já a estrutura do novo livro.