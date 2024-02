Na política fiscal, o governo caminha no limite da irresponsabilidade. A tentativa de fazer ajuste fiscal somente com aumento de receitas não será capaz de atingir a meta de déficit zero em 2024. Projetamos um déficit primário de 1,0% do PIB. A dívida pública deverá fechar o ano em 78,2% do PIB, 3,9 pontos de porcentagem maior que em 2023.

Dadas a resistência do Congresso em aprovar novas medidas de aumento de impostos e a do governo de reduzir gastos, nossa expectativa é que a relação dívida/PIB deverá manter a trajetória de elevação também em 2025 (82,4%) e 2026 (84,2%). No limite do indispensável para que os investidores continuem dispostos a financiar o aumento da dívida. Surpresas negativas podem significar retração dos investidores. O resultado será taxa de juros elevada (Selic a 9,5%) e taxa de câmbio relativamente desvalorizada, R$ 5,05/US$ 1,00, se comparada a nossos pares internacionais.

As políticas de transferência de renda e a queda da taxa de juros deverão manter o consumo das famílias em elevação, ao mesmo tempo que as incertezas geradas pelas tentativas do governo de interferir na política monetária e na escolha do CEO da Vale, reestatizar a Eletrobras, mudar o marco regulatório do saneamento e o marco temporal, aumentar impostos, apoiar invasões de terras do MST, entre outros fatores, deverão continuar a gerar incertezas e reduzir a taxa de investimento.