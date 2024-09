Jovens imigrantes chineses enfrentam a brutal loteria de vistos de trabalho dos Estados Unidos

Nos últimos três anos, David Zheng não teve sorte na loteria do visto de trabalho americano conhecido como H-1B. Ele estava em boa companhia: Centenas de milhares de imigrantes se candidatam a um número limitado de vistos H-1B todos os anos, e a grande maioria não consegue se classificar.

Zheng, de nacionalidade chinesa, veio para os Estados Unidos para cursar o ensino superior, obtendo um mestrado em ciência da computação em 2021. Ele queria ficar nos Estados Unidos e trabalhar em sua área, mas estava ficando sem tempo: seu visto de educação permitia que ele trabalhasse no país por apenas três anos após a graduação. Em julho, enquanto continuava a trabalhar em tempo integral, ele se matriculou em outro programa de mestrado para manter sua situação legal.

“Às vezes, eu me pergunto se este país quer pessoas como eu ou não”, disse ele.

Desde a pandemia, muitos querem ficar nos EUA porque a China está se tornando cada vez mais autoritária, a economia está vacilante e o mercado de trabalho. desanimador Foto: Lisk Feng/NYT

Durante décadas, os Estados Unidos têm sido a principal escolha dos jovens chineses que buscam oportunidades educacionais. Até a pandemia do coronavírus, cerca de 80% deles acabavam voltando para a China porque seu país oferecia mais oportunidades. Agora, muitos querem ficar porque o governo de seu país de origem está se tornando cada vez mais autoritário, a economia do país está vacilante e o mercado de trabalho é desanimador.

Mas o processo de imigração dos EUA, que é imprevisível e muitas vezes prolongado, juntamente com a degradação da relação entre os Estados Unidos e a China, deixou muitos no limbo. Entrevistei seis imigrantes chineses e conversei por mensagem com alguns outros que estavam tentando obter vistos para estabelecer raízes profissionais nos Estados Unidos. Eles descreveram uma experiência irritante e, às vezes, traumática, usando palavras como “inferno” e “pesadelo”.

Algumas pessoas que entrevistei pediram para serem identificadas apenas por um nome por medo de represálias da China ou por medo de que o fato de falarem pudesse ser usado contra elas no processo de visto. Muitos disseram que, em retrospecto, provavelmente deveriam ter escolhido o Canadá ou outro país com um caminho mais claro para a residência permanente e a cidadania.

A imigração tem sido um tema quente nas eleições presidenciais deste ano nos EUA, com grande parte da atenção voltada para as pessoas que cruzam ilegalmente a fronteira sul. O sistema fragmentado pelo qual os imigrantes legais precisam passar raramente é discutido. Tampouco há muito debate sobre como atrair os imigrantes mais talentosos de todo o mundo.

Os Estados Unidos, um país construído por imigrantes, tornaram-se um destino assustador - e caro - para todos que desejam fazer parte do que o país representa: liberdade, oportunidade e até mesmo riqueza, um lugar onde as pessoas podem ser quem quiserem. Sei que os Estados Unidos enfrentam muitos desafios. No entanto, seu sistema de governo e seus princípios de liberdade de expressão são idolatrados em muitos lugares onde as pessoas estão sofrendo com coisas muito piores, como guerra, fome e governos repressivos.

O visto H-1B é um cartão de entrada para muitos aspirantes a imigrantes em vários setores de negócios, incluindo direito, tecnologia e medicina, bem como no setor acadêmico.

Mas, como em qualquer loteria, obter um H-1B é uma aposta. O governo dos EUA emite 85 mil vistos de trabalho H-1B por ano. No ano fiscal de 2023, houve 480 mil registros; no ano fiscal de 2024, houve 780 mil. Os indianos geralmente representam cerca de três quartos dos pedidos, seguidos pelos chineses, que representam cerca de um oitavo.

De modo geral, os graduados universitários estrangeiros podem trabalhar legalmente nos Estados Unidos por um ano se tiverem se formado em ciências humanas, ou por três anos se tiverem se formado em ciências e tecnologia. Em uma tentativa de vencer as longas chances, alguns candidatos chineses ao H-1B rezam para Buda. Outros comem em uma cadeia de restaurantes de dim sum cujo nome em chinês significa "trazer boa sorte". E alguns rezam enquanto jantam em restaurantes Chick-fil-A porque uma lenda urbana da comunidade chinesa diz que isso pode ajudar. Uma das pessoas que recorrem à oração é Wei, uma mulher que pediu que eu usasse apenas seu sobrenome. Wei visitou templos em Nova York e na Califórnia. "Eu rezava para Buda", ela me disse. "Vou participar da loteria H-1B. Eu realmente quero ficar nos EUA, não quero voltar para a China'".

Ela solicitou o visto pela primeira vez em março de 2023, mas foi negado. Quatro meses depois, um dia após visitar um templo na Califórnia, ela recebeu o aviso de aprovação de sua segunda tentativa.

Wei disse que imigrou para os Estados Unidos em 2021 porque na China estava se sentindo sufocada. Ela disse que costumava se manifestar sobre a desigualdade de gênero e outras questões. Suas contas na plataforma de mídia social Weibo - cerca de 10 no total - foram excluídas pelos censores. Em casa, seus pais lhe disseram para não falar sobre questões sociais e políticas.

Publicidade

Mas sua difícil jornada continuou. Ela solicitou a residência permanente, mas o pedido foi rejeitado porque seus advogados cometeram um pequeno erro em um formulário. Então, em 2022, sua empresa começou a demitir. Ela manteve seu emprego, mas foi sacudida pela ansiedade. Os portadores do visto H-1B que forem demitidos têm 60 dias para encontrar outro empregador que patrocine seu visto, ou terão de deixar os Estados Unidos.

“Eu vim para os EUA porque queria liberdade, uma vida melhor”, disse ela. “Agora não posso voltar para casa, não posso mudar de emprego e não posso viajar para o exterior.”

Sentir-se preso pelo processo foi uma experiência comum para as pessoas que entrevistei.

Zheng, estudante de ciência da computação que agora está fazendo um segundo mestrado, não visita sua família na China desde 2018. Ele já ouviu muitas histórias de terror sobre pessoas que tiveram problemas para voltar a entrar nos Estados Unidos devido à deterioração das relações entre os dois países. E agora ele está separado pelo Oceano Atlântico de sua namorada, que não conseguiu obter um visto de trabalho e, por isso, seu empregador a transferiu para a Grã-Bretanha em julho. Como portadores de passaportes chineses, eles têm de passar por todos os obstáculos para se visitarem.

Zheng sente falta dela, e ela sente falta dele e de seus amigos nos Estados Unidos.

“Após morar aqui por oito anos, não podemos chamá-lo oficialmente de lar devido ao nosso status de imigração”, disse ele. “Mas, em nossos corações, sentimos que é nosso lar até certo ponto.”

Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado por nossa equipe editorial. Saiba mais em nossa Política de IA.