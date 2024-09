China aumenta idade de aposentadoria pela primeira vez desde a década de 1950

PEQUIM - O governo chinês aprovou nesta sexta-feira, 13, um plano para aumentar a idade legal de aposentadoria do país, atualmente entre as mais baixas do mundo, em um esforço há muito esperado, mas amplamente impopular, para enfrentar o desafio do rápido envelhecimento de sua população. É a primeira vez que a China aumenta sua idade de aposentadoria desde a década de 1950. Ela será introduzida gradualmente, a partir de 1º de janeiro de 2025.

A idade de aposentadoria dos homens, que antes era de 60 anos, terá incrementos de vários meses antes de finalmente chegar aos 63 anos em 2040. A idade de aposentadoria para mulheres em empregos administrativos, que antes era de 55 anos, aumentará para 58 anos. As mulheres em empregos que requerem mão de obra física, que antes podiam se aposentar aos 50 anos, terão que trabalhar até os 55 anos. A decisão "manterá o ímpeto e a vitalidade do desenvolvimento econômico e social", disse Wang Xiaoping, Ministro de Recursos Humanos e Previdência Social da China, em uma entrevista à imprensa.

Há décadas, os formuladores de políticas e especialistas vêm pedindo uma mudança na idade de aposentadoria, observando que as regras anteriores datavam de uma época em que a expectativa de vida na China era muito mais curta e as taxas de fertilidade eram mais altas. Eles alertaram que a manutenção do status quo sobrecarregaria seriamente a força de trabalho e os fundos de pensão do país, com um grande número de chineses mais velhos se aposentando e menos jovens os substituindo.

População em idade ativa da China vem caindo desde 2012, segundo as estatísticas oficiais Foto: Andy Wong/AP

A população em idade ativa da China vem caindo desde 2012, segundo as estatísticas oficiais, com uma redução média anual de mais de 3 milhões de pessoas. No ano passado, a China tinha 297 milhões de pessoas com mais de 60 anos, ou cerca de 21% de sua população. Mas a proposta enfrentou ampla oposição, tanto dos trabalhadores mais velhos quanto dos mais jovens, que temiam que uma força de trabalho ampliada significasse uma competição ainda mais acirrada por empregos.

A China também carece de uma forte rede de segurança social, e a discriminação por idade por parte dos empregadores é comum, deixando muitos trabalhadores braçais preocupados com a possibilidade de ficarem sem trabalho, mas incapazes de sacar as pensões.

Em um sinal de como a questão era delicada, o governo já havia prometido aumentar a idade de aposentadoria, mas acabou recuando diante do clamor público. De certa forma, agora é um momento particularmente ruim para o governo seguir em frente.

A economia da China continua lutando para se recuperar da pandemia do coronavírus. O desemprego entre os jovens continua alto. Os governos locais, que administram as aposentadorias e outros benefícios do governo, já reduziram os pagamentos nos últimos anos — às vezes provocando protestos.

Mas o governo provavelmente percebeu que não tinha mais tempo para adiar, disse Alfred Wu, professor de políticas públicas da Universidade Nacional de Cingapura, que observou que ficou surpreso com a velocidade com que o governo finalmente tomou sua decisão. (A legislatura anunciou no início da semana que estava analisando um projeto de lei, e não houve período para comentários públicos, como é comum em muitas leis).

“Acho que a China perdeu muitas oportunidades de ouro” para tornar a decisão mais palatável para o público, disse Wu. “Talvez outra maneira seja simplesmente liberá-la. Deixar as pessoas aceitarem e seguirem em frente.”

A aceitação não pareceu ser a reação inicial do público. Nas mídias sociais chinesas, onde várias hashtags sobre a decisão lideraram os tópicos de tendência, os usuários reclamaram que teriam que esperar ainda mais para receber benefícios que, de qualquer forma, consideravam muito baixos. Outros temiam que os fundos de pensão estivessem ainda mais esgotados quando finalmente conseguissem se aposentar.

A Academia Chinesa de Ciências Sociais, apoiada pelo governo, já havia projetado anteriormente que os fundos de pensão da China ficariam sem dinheiro até 2035. A decisão anunciada nesta sexta-feira também aumentará o tempo que as pessoas devem pagar aos fundos de pensão antes de se qualificarem para receber uma pensão mensal, passando de 15 para 20 anos. Em um esforço aparente para aliviar as preocupações das pessoas, o plano incluiu o que descreveu como uma opção flexível para que as pessoas se aposentem até três anos antes — ou seja, na idade atual de aposentadoria — se tiverem cumprido a exigência de 20 anos de contribuição. "A decisão reflete o respeito aos desejos individuais. Ela não força todos a atingirem a nova idade legal de aposentadoria", disse Jin Weigang, professor da Universidade de Zhejiang, segundo a agência oficial de notícias Xinhua.

O aumento da idade de aposentadoria em três anos para a maioria dos trabalhadores foi menor do que os cinco anos que muitos esperavam. O governo também prometeu melhorar o sistema de férias anuais remuneradas, combater a discriminação por idade e oferecer aposentadoria mais cedo para os trabalhadores em empregos fisicamente exigentes.

E disse que trabalharia para estabelecer a assistência universal às crianças — outra medida que pode ser crucial para garantir que a idade de aposentadoria atrasada não piore inadvertidamente o problema do envelhecimento da população, desestimulando as pessoas a terem filhos.