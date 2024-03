Uma postagem no X, antigo Twitter, viralizou na rede social ao compartilhar fotos de saquinhos de maionese colorida da lanchonete Dadú Lanches, de Maringá (PR). O post original, de Vini Jim, dizia: “Quando perguntarem por que Maringá tem as melhores lanchonetes do Brasil, mostre essas fotos”. As imagens mostravam maioneses de diferentes cores: azul, amarela, laranja, branca, verde, entre outras.

PUBLICIDADE O post teve mais de 13 milhões de visualizações, 7 mil compartilhamentos e 7 mil likes. Alguns internautas questionaram sobre os sabores das cores mais incomuns: “o azul é de que meu deus, molho de amaciante?”, perguntou uma usuária. A repercussão levou até a Comfort, de detergentes e amaciantes para roupas, a entrar na discussão. O perfil oficial da marca respondeu a publicação: “Me marcaram nos comentários achando que esse azul era eu... Alou @hellmannsbrasil, tá tendo maionese azul tb?”.

Após viralizar, a lanchonete informou que precisou até encerrar mais cedo devido ao volume alto de pedidos. “O Dadú Lanches dormiu no anonimato, e acordou no Brasil inteiro na boca do povo”, disse o dono Dadu no Instagram, ao explicar sobre a repercussão. Ele explicou, ainda, que a maionese azul não era de “amaciante” ou “smurfs”, mas de azeitona azapa.

Dadú Lanches, lanchonete de Maringá (PR), viraliza nas redes sociais com maioneses coloridas Foto: Reprodução Instagram/@dadulanches

A Dadú Lanches possui oito tipos diferentes de maionese disponíveis. Os outros sabores são de alho, curry, cebolinha, cheddar, pimenta, tomate seco e catupiry.