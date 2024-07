A Latam anunciou na sexta-feira, 5, a ampliação da quantidade de voos da sua rota entre Santiago, no Chile, e Melbourne, na Austrália, durante o período de dezembro deste ano a março de 2025. O trajeto, que atualmente tem três viagens semanais, passará a ter quatro.

A rota Santiago-Melbourne será operada a partir de 1º de dezembro por um Boeing 787-9 aos domingos, segundas, terças e quintas-feiras. De acordo com a companhia aérea, a expectativa é que, com a adição dos novos voos, sejam transportados cerca de 37 mil passageiros na temporada de verão, sendo aproximadamente quatro mil em viagens com saída ou destino no Brasil.

Latam vai ampliar a rota entre Santiago, no Chile, e Melbourne, na Austrália, a partir de dezembro. Foto: Latam/Divulgação

Os clientes brasileiros poderão fazer viagens para a cidade australiana com conexão na capital chilena e duração média total de 22 horas, por meio dos aeroportos nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, Florianópolis, Belo Horizonte e Brasília.

Voos entre Peru e Jamaica

PUBLICIDADE No mês passado, a Latam anunciou a inauguração da rota entre Lima, no Peru, e Montego Bay, na Jamaica, para 1º de dezembro. A companhia aérea estima que aproximadamente 45 mil passageiros passarão pelo trajeto no primeiro ano, dos quais cerca de 4 mil devem fazer a rota Brasil-Jamaica. A empresa vai operar os voos às quintas, sábados e domingos em aeronaves Airbus A320, com capacidade para mais de 170 passageiros, e A319, com capacidade para cerca de 140 viajantes.

No Brasil, os voos serão operados principalmente dos aeroportos de Guarulhos, em São Paulo, e Galeão, no Rio de Janeiro, em viagens com conexão na capital peruana e duração média de 11 horas.

Voos entre Santiago e Sidney

A companhia também vai retomar, no dia 27 de outubro, sua rota direta mais longa, com voos diretos entre Santiago, no Chile, e Sidney, na Austrália. O novo trajeto de 11,3 mil quilômetros será feito em cerca de 15 horas, reduzindo quatro horas em relação à duração do voo que faz escala em Auckland, na Nova Zelândia, segundo a Latam.

Publicidade

As viagens vão acontecer às terças, quintas, sábados e domingos. A empresa calcula transportar mais de 200 mil passageiros por ano.