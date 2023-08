Lego anuncia que irá vender peças com números e letras em Braille

A Lego anunciou na quinta-feira, 24, que começará a vender os Lego Braille Bricks em seu site, ampliando o acesso aos kits que têm como objetivo auxiliar no processo de alfabetização de crianças com deficiência visual. As peças têm o formato tradicional da marca, mas seus pinos trazem representações do sistema Braille e também a letra ou número correspondente impresso, funcionando como um recurso pedagógico para crianças com e sem deficiência visual, seus familiares e educadores.

Até agora, os Lego Braille Bricks só eram distribuídos globalmente, de forma gratuita, a organizações e escolas que trabalham com crianças com deficiência visual na idade de pré-alfabetização e alfabetização. As peças não podiam ser comercializadas. Os kits educacionais chegavam às organizações por meio de parcerias da Lego Foundation com instituições voltadas a pessoas com deficiência visual em cada país. Mesmo com o início da venda das peças, essa distribuição gratuita irá continuar.

No Brasil, o programa Lego Braille Bricks tem realização da Fundação Dorina Nowill Para Cegos em parceria com a Lego Foundation, com o apoio da Unesp (Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho) e do Centro de Promoção para a Inclusão Digital, Escolar e Social (CPIDES). O programa inclui a distribuição do kit Lego Braille Bricks em colaboração com secretarias municipais de educação e com organizações, além de um curso de formação para uso do recurso pedagógico pelos educadores.

Lego Braille Bricks: pinos trazem representações do sistema Braille e peça também traz a letra ou número correspondente impresso. Foto: Divulgação/Lego

Os kits que serão vendidos são voltados a crianças a partir de seis anos e estarão disponíveis, em um primeiro momento, em inglês e francês. As peças já estão em pré-venda e serão oficialmente lançadas no dia 1° de setembro. Segundo a Lego, versões em italiano, alemão e espanhol estarão disponíveis no início de 2024.

A Lego também anunciou uma série de instruções para brincadeiras e ideias de atividades com os kits em seu site oficial, além de uma parceria com o aplicativo de celular gratuito Be My Eyes, que conecta pessoas com deficiência visual com companhias para ajudar com tarefas do dia a dia por meio de uma chamada de vídeo. O serviço de atendimento ao cliente da Lego irá fornecer assistência confidencial visual pelo aplicativo em uma ampla variedade de tópicos, desde auxilio para desembalar produtos até suporte geral.