Para os fãs da Marvel, os destaques são os lotes 6, 7, 8 e 12, com ‘action figures’. Entre eles há uma “Marvel Elektra Premium Format”, um “War Machine Armor: Mark IV” e um “Iron Spider”. No lote mais em conta, de número 8, disponível para lances a partir de R$ 4 mil, há oito unidades da caixa “Pack Action Figure Wolverine, Jean Grey & Cyclops”. O lote ainda conta com diversos outros itens, como duas estátuas “Batman By Frank Miller Limited Edition” e três “Mezco DC Comics Aquaman Crown of Atlantis & Cross Body Strap Accessories”.

Nos lotes 1 e 2 estão disponíveis drones profissionais. Já no lote 4, há diversas notas de colecionador com a descrição “Reserve Bank of Zimbabwe”, acondicionadas em 10 caixas plásticas. De acordo com a fotografia, são notas de 100 trilhões de dólares zimbabuanos.