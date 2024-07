Os lances mínimos dos itens vão desde mais de R$ 1,1 mil em modelos de iPhone até R$ 1 milhão em sistemas computadorizados de portas automáticas. O leilão é destinado a pessoas físicas (restrita a alguns lotes) e jurídicas. A lista com as mercadorias pode ser conferida na íntegra no site da Receita Federal por meio deste link. As propostas podem ser feitas até as 21h por meio do Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (e-Cac). Serão permitidas apenas uma oferta por proponente.

Na etapa da sessão pública, que começa às 9h do próximo dia 30, ao menos as três maiores propostas serão classificadas, desde que estejam dentro do valor de corte de 10% em relação à maior oferta. Se houver propostas empatadas, estas também prosseguirão à etapa de lances. Os lances dessa fase poderão ser acompanhadas, em tempo real, no endereço eletrônico da Receita Federal, neste link.