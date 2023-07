Lira tentará votar Carf na Câmara segunda para destravar pauta, que inclui arcabouço e tributária

BRASÍLIA - O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), tentará votar na segunda-feira, 3, o projeto de lei que retoma o chamado “voto de qualidade” no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf). Uma sessão deliberativa extraordinária foi convocada para este dia às 16h. O objetivo é destravar a pauta da Casa, paralisada pelo PL do Carf, que tramita com urgência constitucional. O relator do texto, deputado Beto Pereira (PSDB-MS), deve apresentar na segunda seu parecer.

A convocação da sessão deliberativa extraordinária para segunda também visa obrigar os parlamentares a retornar a Brasília para o esforço concentrado que será realizado para votar a pauta econômica antes do recesso. Se não houver quórum na segunda, a análise do PL do Carf pode ficar para terça-feira, 4.

No Twitter, Lira confirmou que vai reunir domingo o colégio de líderes para acertar a votação da pauta econômica na semana que vem. A informação havia sido antecipada pelo Estadão/Broadcast.

Área econômica do governo deseja aprovação do arcabouço fiscal e reforma tributária Foto: Sergio Lima / AFP

“Conversei hoje com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para acertamos os temas econômicos que a Câmara dos Deputados vai apreciar semana que vem”, escreveu Lira. “Reforma Tributária, Carf e Arcabouço Fiscal estão na pauta que queremos aprovar. Combinamos um esforço concentrado”, emendou.

Depois do Carf, deve ser votado o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA). O presidente da Câmara e Haddad também pretendem pautar na semana que vem as alterações do Senado no arcabouço fiscal e a reforma tributária. Mais cedo, os dois se reuniram.