Se checarmos o site do PT, sempre elucidativo sobre sua visão de mundo, essas boas notícias são chamadas de “efeito Lula”. Na outra ponta, o mercado financeiro se deslumbra com a perícia técnica do Banco Central (BC), que, infenso às pressões políticas populistas, manteve altos os juros e colhe agora os louros da vitória.

O fato, no entanto, é que parcela significativa da inflação brasileira é pouco afetada seja pelo suposto efeito Lula, seja pela política monetária. Pequeno exercício econométrico mostra que, considerando seus efeitos diretos e indiretos, os preços dos produtos “comercializáveis”, que respondem primordialmente à cotação internacional das commodities e ao valor do dólar, podem explicar cerca de 66% das variações anuais do IPCA nos últimos dez anos.

O que aconteceu no ano passado de tão bacana é que os preços em dólares das commodities caíram quase 13%. Pode-se argumentar que a cotação do dólar também responde ao diferencial de juros, mas essa correlação é mais fraca e instável. Isso significa que criamos uma política anti-inflacionária de baixa eficácia baseada exclusivamente na administração da taxa Selic.

É preciso manter juros muito altos por muito tempo para que a inflação caia um pouco. Mais que isso, é preciso que nada de grave aconteça no cenário internacional. Uma urucubaca qualquer que afete o preço das commodities ou a cotação do dólar (pode ser uma guerra, um desarranjo na China ou um grande evento climático) e lá estará o Banco Central ajustando a Selic para cima com espantosa facilidade.