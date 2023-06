Luiza Trajano diz ter ligado mais de 20 vezes para Campos Neto e que ligará mais 30 se juro não cair

BRASÍLIA - A presidente do Conselho de Administração do Magazine Luiza, Luiza Trajano, foi incisiva com o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, ao pedir uma sinalização do dirigente sobre um corte dos juros. Ao pedir a palavra durante um evento do Instituto para Desenvolvimento do Varejo (IDV), ela disse que já ligou para ele “mais de 20 vezes” recentemente e que havia mandado muitos recados sobre a necessidade de a Selic, atualmente em 13,75% ao ano, ser reduzida.

Por mais de uma vez, a empresária pediu “um sinal” a ele sobre a redução da taxa básica. Constrangido, Campos Neto repetiu o que havia dito momentos antes: que não poderia dar certeza sobre o movimento do juro porque ele é apenas um num total de nove votos no Comitê de Política Monetária (Copom). Luiza insistiu e acrescentou: “Baixa os juros, mas não é 0,25 (ponto porcentual), não, que é muito pouco”.

O presidente do BC e os demais presentes riram. Na sequência, o anfitrião disse que precisava encerrar o evento porque já havia recebido sinais da assessoria de Campos Neto sobre outra agenda dele ainda hoje. “Na hora que aperta, a assessoria manda recado”, disse a empresária fora dos microfones, mas ainda podendo ser ouvida. Ela prometeu ligar para ele mais 20 ou 30 vezes se for necessário. E cobrou a sinalização feita por Campos Neto, que não a deu.

O anfitrião fez sinal de que encerraria o evento e Luiza insistiu: “Não faz isso não, deixa ele dar o sinal”. O presidente do BC disse então que voltaria ao evento em um ano e que tinha a certeza de que a avaliação feita posteriormente sobre o trabalho da autarquia seria reconhecido. “Vai ter muita gente quebrada até lá”, disse a empresária. O Magalu emprega 35 mil pessoas diretamente, segundo ela.

Campos Neto admitiu que a Selic está alta no momento, mas ainda assim a comparou com a média histórica, enfatizando que não estava mais elevada do que essa média Foto: Gabriela Biló/Estadão

Durante o evento, empresários das mais variadas áreas do varejo reclamaram dos juros elevados no País. Campos Neto admitiu que a Selic está alta no momento, mas ainda assim a comparou com a média histórica, enfatizando que não estava mais elevada do que essa média.

Continua após a publicidade

Além disso, ele disse que as principais condições para afrouxamento da política monetária, como expectativas do mercado e redução do juro futuro, já estavam em andamento.