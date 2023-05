Luiza Trajano diz esperar queda de juros no curto prazo: ‘Se não vier, vai ser muito triste’

RIO – A empresária Luiza Trajano defendeu nesta terça-feira, 23, uma queda na taxa básica de juros na próxima reunião do Comitê de Política Monetária do Banco Central (Copom), que ocorrerá em 20 e 21 de junho.

Ela participou do evento “Empoderamento Negro para Transformação da Economia”, promovido pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), em sua sede, no Rio de Janeiro.

“Espero (que a queda nos juros ocorra já na próxima reunião do Copom), pelo menos um sinal”, disse ela, que é presidente do Conselho de Administração do Magazine Luiza e presidente do Grupo Mulheres do Brasil. “Se não vier vai ser muito triste”, declarou ela a jornalistas.

Para Trajano, aprovação do arcabouço fiscal poderia ajudar na queda da taxa básica de juros Foto: Nilton Fukuda/Estadão

Questionada se a aprovação do arcabouço fiscal poderia ajudar na queda da taxa básica de juros, Trajano consentiu. A taxa básica de juros, a Selic, está em 13,75% ao ano desde agosto de 2022.

“Minha expectativa atualmente é que baixe os juros, senão nada (acontece) a curto prazo, e, se não fizer o curto prazo, o longo prazo não vai existir”, afirmou Trajano. “Está difícil para o consumidor. Quando não há compra não há fabricação e não há desenvolvimento”, concluiu.