Lula deixou ministros de áreas sociais de sobreaviso para reunião sobre gastos; leia bastidor

BRASÍLIA - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva deixou de sobreaviso ministros de áreas que podem ser afetadas pelo pacote de revisão de gastos discutido pelo governo. Eles foram chegando com o encontro entre Lula e ministros da cúpula do governo, como Rui Costa (Casa Civil) e Fernando Haddad (Fazenda), já em andamento nesta tarde de segunda-feira, 4.

A reunião começou às 15h30 e terminou por volta das 18h45. Além de Lula, Haddad e Costa, participaram: Simone Tebet (Planejamento), Esther Dweck (Gestão), Nísia Trindade (Saúde), Luiz Marinho (Trabalho) e Camilo Santana (Educação). Também estiveram no encontro o secretário executivo da Fazenda, Dario Durigan; o secretário de Política Econômica, Guilherme Mello; e a secretária executiva da Casa Civil, Miriam Belchior. Ao menos Luiz Marinho (Trabalho) e Camilo Santana (Educação) sabiam que poderiam ser convocados ao longo da tarde desta segunda-feira. Também chegou depois a ministra da Saúde, Nísia Trindade.

Os ministérios de Nísia, Camilo e Marinho estão entre os com mais recursos no governo federal. A dotação atual de cada pasta para 2024 é a seguinte:

Ministério da Saúde - R$ 236,9 bilhões;

Ministério da Educação - R$ 181,4 bilhões;

Ministério do Trabalho - R$ 114,1 bilhões.

Esses são ministérios sensíveis para o modo como o presidente Lula faz política. Saúde e Educação, principalmente, são considerados como área social. O Ministério do Trabalho é outra pasta cara ao presidente, que emergiu para a política do sindicalismo.

Marinho é chamado para reunião sobre o pacote de corte de controle das contas do governo dias depois de dizer que não existia debate no Executivo sobre cortar recursos de benefícios sociais Foto: Wilton Júnior/Estadão

Uma das medidas estudadas pela equipe econômica é reformular programas sob alçada do Ministério do Trabalho, como seguro-desemprego e abono salarial. Também passou a circular nos bastidores a possibilidade do governo desvincular receitas para aumentar a parcela do Fundo de Educação Básica (Fundeb) nos gastos mínimos de educação (hoje limitados em 30%).

Benefícios sociais são tema sensível no governo

Apesar disso, na semana passada, Marinho disse que não existia debate no Executivo sobre cortar recursos desses benefícios sociais. Ele, quando questionado se poderia pedir demissão caso as medidas avancem, o ministro respondeu que “se eu for agredido, é possível”. “Uma decisão sem minha participação, em um tema meu, é uma agressão. E não me consta que nenhum ministro de Estado tenha discutido esse assunto (de corte de gastos)”, emendou.

Na ocasião, o ministro afirmou que Lula tem repetido que recursos orçamentários serão buscados onde “eles existem, e não no pelo, nas costas, no lombo do trabalhador”. Ele disse ainda que seguro-desemprego e abono salarial não podem ser considerados “gastos”. /Com Amanda Pupo