‘Ninguém dará cavalo de pau na economia’, diz Lula em meio a ceticismo sobre déficit zero

BRASÍLIA - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva reforçou as promessas do governo na área econômica e disse que não será dado “cavalo de pau” no setor. Segundo ele, a economia continuará “serena” e o foco da gestão será a população mais pobre.

“Aqui, ninguém vai dar cavalo de pau na economia, não vamos inventar. A gente vai fazer o que precisa fazer”, disse o presidente, em lançamento de estratégia para Complexo Econômico-Industrial da Saúde, nesta terça-feira, 26.

Lula disse que a gestão irá tratar “todo mundo com muito respeito”, mas ponderou que “são as pessoas mais necessitadas e trabalhadores mais pobres terão atenção especial desse governo”.

A fala ocorre em meio ao ceticismo de economistas e membros do Legislativo, que serão responsáveis em aprovar o orçamento de 2024, sobre a meta para o ano que vem do governo de reduzir o déficit das contas públicas para zero.

Para zerar o déficit, governo Lula terá que cortar despesas ou aumentar a arrecadação Foto: Wilton Junior/Estadão

O relator da Lei de Diretrizes Orçamentárias, deputado Danilo Forte (União-CE), que é quem analisa o orçamento enviado pelo governo para o ano que vem, disse que o compromisso é “quase impossível”.

Para zerar o déficit, o governo terá que cortar despesas ou aumentar a arrecadação. Caso contrário, será necessário mudar a meta fiscal. Entre as principais fontes de gastos públicos neste ano, estão: R$ 50 bilhões do Bolsa Família, R$ 30 bilhões do aumento do aporte federal ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, o Fundeb, e R$ 20 bilhões do piso nacional da enfermagem.