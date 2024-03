Lula diz que Petrobras não tem que pensar só em acionista, mas em investimento; ações voltam a cair

BRASÍLIA - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva criticou a distribuição de dividendos da Petrobras e disse que não é possível atender “apenas à choradeira do mercado”. Ele deu as declarações em entrevista ao SBT gravada na manhã desta segunda-feira, 11. O canal de TV divulgou trechos da conversa à tarde; a íntegra vai ao ar às 19h45.

PUBLICIDADE Lula disse que a Petrobras não serve só para pensar nos acionistas, e que precisa pensar em fazer investimentos. Afirmou que a empresa tinha que distribuir R$ 45 bilhões em dividendos, mas queria distribuir R$ 80 bilhões. “O que não é correto é a Petrobras, que tinha que distribuir R$ 45 bilhões de dividendos, querer distribuir R$ 80 bilhões. E R$ 40 bilhões a mais que poderiam ter sido colocados para investimento, fazer mais pesquisa, mais navio, mais sonda... Não foi feito”, disse.

O assunto está quente porque, na sexta-feira, 8, a Petrobras perdeu R$ 56 bilhões em valor de mercado após frustrar a expectativa de distribuição de dividendos extraordinários. Lula está reunido com o presidente da estatal nesta tarde, no Planalto.

Lula durante lançamento do projeto Petrobras cultural, em fevereiro deste ano Foto: Pedro Kirilos/Estadão

“Tivemos uma conversa séria com a direção da Petrobras”, disse o presidente. Ele afirmou que é preciso a empresa “pensar no povo”. Lula também afirmou que tem compromisso com a redução dos preços dos combustíveis e do gás de cozinha. “Não tem por que ter preço equiparado ao internacional”, disse o presidente.

“Se for atender apenas à choradeira do mercado, não faz nada. O mercado é um dinossauro voraz, quer tudo para ele e nada para o povo”, afirmou.

“Será que o mercado não tem pena das pessoas que passam fome? Será que as pessoas não têm pena de 735 milhões de pessoas que não têm o que comer? Será que o mercado não tem pena das pessoas que dormem na sarjeta no centro de São Paulo, no Rio de Janeiro? Será que o mercado não tem pena das meninas com 12 ou 13 anos que às vezes vendem o corpo por causa de comida?”, questionou.

Nesta segunda, as ações da Petrobras haviam retomado o ritmo de ganhos, subindo 1,03% (ON) e 2,33% (PN), durante a tarde, após notícias de que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, defenderá em reunião com Lula e o presidente da Petrobras que o pagamento de dividendos extraordinários renderia R$ 12 bilhões ao caixa do Tesouro, caso houvesse o vencimento integral.

Após a divulgação da entrevista de Lula ao SBT, porém, as ações da Petrobras apagaram todos os ganhos do dia. O papel ON recuou 1,92%, enquanto a PN teve queda de 1,30%. A declaração foi lida pelo mercado como uma pressão do governo por uma política econômica mais estatista. O Ibovespa caiu 0,75%, aos 126.123,56 pontos.