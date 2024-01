Lula vai se reunir com aéreas nos próximos dias para discutir socorro ao setor, diz ministro

BRASÍLIA - O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, afirmou nesta segunda-feira, 22, que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vai se reunir nos próximos dias, entre esta e a próxima semana, com representantes de companhias aéreas para discutir medidas de recuperação do setor.

PUBLICIDADE “O presidente de fato quer ajudar nessa equação que vai desde o combustível, passando por linha de crédito, até a judicialização”, disse o ministro. As declarações foram dadas durante evento de balanço das operações do setor aéreo em 2023. Apesar do crescimento de 15,3% na movimentação de passageiros, o ministro destacou que ainda há desafios para fortalecer as companhias e resultar em maior democratização do acesso aos voos.

“Vamos nos reunir para discutir o fortalecimento das companhias aéreas, que sabemos que no mundo todo enfrentam desafios”, disse Costa Filho. As três principais companhias que atuam no mercado doméstico reclamam de questões financeiras. Entre elas, a Gol está com o pior quadro e busca evitar a adesão à recuperação judicial.

Empresas do setor aéreo passam por dificuldades Foto: Felipe Rau / Estadão

Gol

O ministro de Portos e Aeroportos optou por não comentar concretamente sobre possíveis medidas do governo para socorrer a Gol, que passa por crise financeira e busca evitar recuperação judicial. Ele disse, contudo, que tem se reunido com representantes de todas as companhias aéreas e que o Estado irá auxiliá-las como for possível. “Companhias como a Azul e a Gol estão fazendo suas estruturações internas. E, onde o Estado brasileiro puder dar sua contribuição, iremos dar”, afirmou.

Costa Filho não confirmou uma reunião específica com a Gol para tratar da atual situação da companhia. No entanto, conforme apurado pelo Estadão/Broadcast, representantes da empresa estiveram na sede do ministério, em Brasília, na terça-feira, 16, justamente em busca de ajuda.

Sobre o risco de a empresa quebrar, o ministro disse que, pelo que se observa com outras companhias ao redor do mundo, entrar em recuperação judicial não representa o fim. “Companhias com a American Airlines, que em algum momento entraram em recuperação, saíram maiores do que entraram”, afirmou.

O endividamento da Gol somava R$ 20,3 bilhões no término de setembro, com R$ 3 bilhões com vencimento previsto em um ano. Com isso, circula a informação de que a companhia pode pedir recuperação judicial.

Balanço 2023

O setor aéreo brasileiro encerrou 2023 com a movimentação de 112,6 milhões de passageiros, crescimento de 15,3% em relação ao ano anterior. Do total, 91,4 milhões foram em voos domésticos, com crescimento de 11,2%. O aumento em voos internacionais foi ainda mais expressivo, com 37% de expansão, totalizando 21,2 milhões de passageiros transportados.

Para Costa Filho, o aumento da movimentação indica que as ações do governo para o setor estão no sentido correto, ainda que tenha admitido os desafios para o barateamento das passagens.

O ministro também comentou sobre os dados de investimentos no setor. Em 2023, foram investidos R$ 187 milhões dos cofres públicos na aviação regional e outros R$ 1,2 bilhão pela iniciativa privada. A projeção é que estes montantes irão mais do que dobrar neste ano, com R$ 480 milhões de investimentos do governo e R$ 2,6 bilhões das companhias privadas.