Lula volta a rebater críticas a gastos em programas do governo: ‘Não importa o quanto custa’

BRASÍLIA - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltou a rebater as críticas em relação aos gastos do governo destinado a programas sociais, a exemplo do que fez em diferentes ocasiões ao longo do ano. Ao falar sobre o Pé de Meia, de incentivo à permanência de estudantes na escola, o petista disse que “não importa o quanto custa”, mas, sim, que o governo está dando oportunidade para a população estudar.

As declarações ocorrem na mesma semana em que a equipe econômica do governo intensifica os esforços para reduzir os gastos do governo — inclusive com um trabalho de convencimento do próprio presidente, pelos ministros Fernando Haddad, da Fazenda, e Simone Tebet, do Planejamento, e evitar o estouro do arcabouço fiscal, ante a pressão do mercado financeiro por um controle nas contas.

Lula rebateu críticas sobre os recursos para programas sociais ao lado do governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), durante cerimônia de anúncios para educação no Parque de Exposições Agropecuárias de Salvador Foto: Ricardo Stuckert/PR

“Tem muita gente que acha que nós estamos gastando muito dinheiro. Primeiro, eu não acho que é gasto, acho que é investimento. Segundo, ficaria muito mais caro gastar fazendo cadeia para prender a meninada que não teve oportunidade do que investir na escola”, disse Lula nesta quinta-feira, 17, em cerimônia de anúncios para a educação na Bahia.

“Por isso, não importa o quanto custa. O que importa é que nós estamos garantindo que vocês cresçam, aprendam uma profissão, tirem seu diploma universitário, vire doutores e preste serviços a esse país, à família de vocês e à comunidade que vocês vivem”, completou o chefe do Executivo.