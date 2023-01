Londres - A crise econômica que afeta todo o mundo parece não dar as caras quando o assunto é carros de luxo. A fabricante britânica Rolls-Royce registrou no ano passado as maiores vendas de sua história, com um total de 6.021 unidades.

Esse número representa um aumento de 8% em relação a 2021, com entregas feitas “a clientes de cerca de 50 países”, informou a empresa, que pertence ao grupo alemão BMW.

Os números divulgados pela Rolls-Royce Motor Cars, cujas vendas são feitas principalmente nos Estados Unidos, China e Europa, contrastam com o resto do mercado automobilístico, que ainda luta para se recuperar da pandemia e sofre com a escassez mundial de semicondutores, o que atrapalha a produção.

Rolls-royce bateu recorde de vendas em 2022. Foto: Rolls-Royce/Divulgação

Com isso, as vendas de carros novos no Reino Unido, por exemplo, recuaram em 2022 ao seu nível mais baixo em 30 anos, apesar do aquecimento registrado no final do ano, segundo informações da SMMT, a associação do setor.

Mas, assim como outras marcas de luxo, como a Bentley e a Bugatti, a Rolls-Royce já havia registrado recorde de vendas também em 2021.

Novo Rolls-Royce Spectre, primeiro carro totalmente elétrico da marca inglesa; primeiras entregas do modelo estão previstas para o último trimestre. Foto: Rolls-Royce/Divulgação

Em outro exemplo da pujança do segmento de automóveis de luxo, a Lamborghini anunciou em agosto que já havia assegurado a venda de toda a sua produção até o início de 2024.

A Rolls-Royce, fundada no início do século XX e comprada pela BMW em 1998, prepara também o lançamento do Spectre, seu primeiro veículo totalmente elétrico, com as primeiras entregas previstas para o quarto trimestre deste ano. A companhia já informou que seu plano é apenas veículos elétricos no final de 2030. / AFP