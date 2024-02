Morreu nesta segunda-feira, 12, a fundadora do grupo de varejo Magazine Luiza, Luiza Trajano Donato, aos 97 anos. A família informou a morte da fundadora do grupo, que é tia da empresária e presidente do Conselho de Administração do grupo, Luiza Helena Trajano.

“Informamos, com enorme tristeza, o falecimento hoje, 12 de fevereiro de 2024, na cidade de Franca, da fundadora do Magazine Luiza, Luiza Trajano Donato, aos 97 anos”, diz a nota, assinada por Família Magazine Luiza.

Ela se considerava “uma vendedora nata” (leia aqui a história dela e da criação do Magalu).

O velório e o sepultamento acontecerão nesta segunda-feira em Franca, interior de São Paulo. O velório será realizado entre 10h e 16h, no São Vicente de Paula, e na sequência o enterro acontecerá no Cemitério da Saudade. Luiza Helena Trajano, sobrinha da fundadora, lamentou a perda da tia nas redes sociais e agradeceu. No X, antigo Twitter, Luiza Helena escreveu: "Gente, hoje, com muita tristeza, nos despedimos da Tia Luiza, uma das maiores referências na minha vida, pelo seu exemplo de força, trabalho e determinação! Obrigada por tudo! Te amo Tia!".

Luiza Trajano Donato nasceu na cidade de Cristais Paulista, no interior do Estado, e mudou-se para Franca para trabalhar, em busca de melhores condições de vida para a família. Trabalhava como vendedora. Em 1956, conheceu o caixeiro-viajante Pelegrino José Donato, com quem se casou em 1956.

No ano seguinte, o casal investiu todas as economias na compra de uma loja de presentes estabelecida em Franca, chamada ‘A Cristaleira’. Aquele foi o pontapé para a criação de uma das maiores empresas de varejo no país, renomeada como Magazine Luiza.