Maior navio de cruzeiro do mundo: confira sete curiosidades sobre o Icon of the Seas

São as férias dos sonhos ou uma cena de pesadelo? Imagens renderizadas do maior navio de cruzeiro do mundo — o Icon of the Seas, que irá partir em sua primeira viagem em janeiro de 2024 — provocaram um rebuliço na internet.

Uma imagem em especial parece ter despertado a imaginação do público: uma visão traseira que se parece com um imponente bolo de camadas coberto com silly string, aquele tipo de espuma em spray que a dispara em formato de serpentina. “A manifestação física de Barbenheimer”, escreveu um usuário do Twitter, referindo-se ao lançamento do filme da Barbie e “Oppenheimer”, sobre o desenvolvimento da bomba atômica, no mesmo dia. “Lasanha de palhaço de pesadelo”, escreveu outro.

Muitos ainda invocaram o pintor europeu Hieronymus Bosch, o “Inferno” de Dante e gaiolas de hamster. Um perfil disse que parecia divertido de verdade. Tanner Callais, fundador e editor do site de informações sobre cruzeiros Cruzely, disse em e-mail que não é surpresa que o Icon of the Seas esteja dando tanta repercussão.

Royal Caribbean International, que construiu o cruzeiro, afirmou que o Icon, que completou os testes iniciais no mar em junho, está 'vendendo loucamente'. Foto: Royal Caribbean International via The New York Times

“Olhando para essas renderizações, acho que o navio quase parece um desenho animado, com o enorme parque aquático ao fundo”, disse. “É simplesmente irreal que algo assim possa ser construído para navegar no oceano.”

Independente da impressão que esteja deixando, a Royal Caribbean International, que construiu o cruzeiro, afirmou que o Icon, que completou os testes iniciais no mar em junho, está vendendo loucamente. A empresa relatou que seu maior dia de reserva foi quando elas foram abertas. Desde então, as vendas estabeleceram mais dois recordes.

A empresa sediada em Miami não é estranha a estabelecer recordes: a Royal Caribbean trouxe vários navios “maiores do mundo” para o mercado, notavelmente o Oasis of the Seas em 2009, que superou todos os outros. As repetições adicionais foram um pouco maiores que o original, e até mesmo o Icon of the Seas terá apenas 3 metros a mais do que seu vice-campeão.

Continua após a publicidade

O consultor de viagens Danny Genung, CEO da Harr Travel, disse que estava acordado no meio da noite reservando viagens para clientes quando as reservas foram abertas. Ele conseguiu um lugar na viagem inaugural para si mesmo. “Nunca houve um lançamento de navio como este na indústria”, disse ele.

Aqui estão sete estatísticas de destaque sobre o navio.

1. Tem capacidade para 5.610 passageiros.

Isso não inclui a tripulação. Esse número é algumas centenas de pessoas maior do que a população de Bar Harbor, no Estado de Maine, que é a cidade pequena mais visitada, de acordo com a US News & World Report, nos Estados Unidos este ano.

A tripulação adiciona outros 2.350 ao total. E como os navios são projetados para acomodar mais de duas pessoas por quarto com camas adicionais para famílias ou grupos, a capacidade total de hóspedes é de 7,6 mil. Quando o Oasis of the Seas foi apresentado como o maior navio do mundo em 2009, sua capacidade em ocupação dupla era de 5,4 mil hóspedes.

A capacidade média dos 44 navios que serão lançados entre este ano e 2028 é de 2.749 passageiros, de acordo com a Associação Internacional de Linhas de Cruzeiros.

Continua após a publicidade

2. Tem quase 366 metros de comprimento

O navio é apenas 3 metros mais comprido do que os maiores recordistas anteriores. Para visualizar de outra forma, o comprimento do navio é apenas 15 metros menor que a altura do Empire State Building, sem incluir a torre.

3. Tem mais de cinco vezes o peso do Titanic

Os navios de cruzeiro são classificados de acordo com a arqueação bruta, a medida do volume interno. É aqui que o Icon of the Seas realmente supera a concorrência, com 250.800 toneladas brutas. O próximo mais próximo é o Wonder of the Seas da Royal Caribbean, que chega a 235.600 toneladas brutas. Para comparar, o Titanic tinha 46.329 toneladas brutas.

4. Tem mais de uma dúzia de decks

O Icon of the Seas contará com 20 decks, 18 dos quais são para uso dos hóspedes. Esses decks abrangem oito “bairros”, incluindo um Central Park repleto de plantas vivas; um enorme parque aquático; um conjunto de piscinas de três andares; uma cúpula enorme com uma cachoeira e apresentações e uma área para famílias com crianças pequenas brincarem e comerem.

O próximo maior navio da frota da Royal Caribbean, o Wonder of the Seas, tem 18 decks, dos quais apenas dois são para hóspedes.

Continua após a publicidade

Navio é apenas 3 metros mais comprido do que os maiores recordistas anteriores. Seu comprimento é apenas 15 metros menor que a altura do Empire State Building, sem incluir a torre. Foto: Divulgação/Royal Caribbean International

5. Há uma piscina para cada dia da semana

Haverá sete piscinas no navio, incluindo um bar aquático, piscina infinita suspensa e o que a Royal Caribbean descreve como a “maior piscina no mar”. O Voyager of the Seas, que era o maior do mundo em 1999, quando foi lançado, tem três piscinas.

6. Tem o maior parque aquático na água

A Royal Caribbean está se gabando de que o Icon terá o “maior parque aquático no mar”, chamado Categoria 6. Isso se refere aos seis tobogãs a bordo. Há um escorregador de queda livre aberto, um escorregador de queda de 14 metros, escorregadores de jangada e um par de escorregadores de esteira.

Royal Caribbean diz que Icon terá o “maior parque aquático no mar”. Serão seis tobogãs a bordo, incluindo um escorregador de queda livre aberto e um escorregador de queda de 14 metros. Foto: Divulgação/Royal Caribbean International

“Todo mundo agora tem um toboágua ou dois, mas ter um parque aquático com seis tobogãs que seria tão bom em terra quanto no mar é realmente inédito”, disse Genung.

Continua após a publicidade

Em um resumo de 2022 dos melhores parques aquáticos para navios de cruzeiro, o Cruise Critic destaca o Carnaval. Muitos de seus navios oferecem um trio de slides. A MSC Cruzeiros chega perto do número da Icon em alguns de seus navios recentes, oferecendo quatro ou cinco toboáguas, e o site de cruzeiros observa que alguns dos navios da Norwegian Cruise Line têm até cinco toboáguas.

7. São 40 lugares para comer e beber

Os navios de cruzeiro expandiram suas opções de alimentação e bebidas nos últimos anos, muito além de apenas um bufê, sala de jantar principal e bar da piscina. O Icon oferecerá mais de 40 maneiras de “beber, jantar e se divertir”, incluindo 15 bares e experiências noturnas e mais de 20 opções gastronômicas.

Os restaurantes a bordo variam de uma experiência de clube de jantar de oito pratos a um local de brunch durante todo o dia para sushi e comida de rua, uma churrascaria e, também, bufês. Refletindo o apetite dos passageiros de cruzeiros por variedade, esse total está no mesmo nível do atual recordista, Wonder of the Seas.

Para uma comparação terrestre, Atlantis Paradise Island nas Bahamas diz em seu site que oferece 21 restaurantes e 19 bares e lounges.

Icon oferecerá mais de 40 maneiras de “beber, jantar e se divertir”, incluindo 15 bares e experiências noturnas e mais de 20 opções gastronômicas. Foto: Divulgação/Royal Caribbean International

Genung, o CEO da agência de viagens, disse que tem clientes que dizem que o navio parece incrível, mas grande demais para eles. “Você recebe todo o tipo de reações: ‘Isso é legal, isso é uma loucura; Mal posso esperar para fazer isso, eu nunca iria querer fazer isso’”, disse ele. Mas ele disse especialmente para famílias multigeracionais que desejam viajar juntas, é uma ótima opção. “A questão é que é um cruzeiro perfeito para muitas pessoas em diferentes momentos da vida”, disse ele./Washington Post.