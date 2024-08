Marca de roupas Sidewalk pede recuperação judicial com dívidas estimadas em R$ 25,5 milhões

O processo corre na 3ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais da Comarca de São Paulo (SP). O Estadão/Broadcast apurou que o grupo tentou negociar com credores uma recuperação extrajudicial, mas que não foi possível chegar a um acordo. “Existiram tentativas de negociação, mas o perfil dos credores nas negociações acabou inviabilizando a tentativa de seguirem um projeto de recuperação extrajudicial”, afirmou uma fonte próxima à negociação.

Conforme descrito na petição inicial, nos últimos 12 meses, houve uma queda de 15% nas vendas da SideWalk, que “dependem das temperaturas frias”. O aumento do consumo via marketplaces juntamente com o “alto custo de ocupação” dos shoppings centers também impactou negativamente a saúde da empresa, afirmou a marca nos autos.