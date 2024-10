Depois do reconhecimento das mulheres na gestão e desenvolvimento ambiental durante a Rio 92, do protagonismo feminino para definição do Acordo de Paris, na COP-21, ou mais recentemente, na ação de mulheres líderes para a aprovação do texto de aceleração da transição energética e redução do uso de combustíveis fósseis, na COP-28, nossa ambição é adicionar mais um importante marco nessa grande jornada com o lançamento do Capítulo Brasil do Women Leading on Climate, que ocorreu em setembro, durante a Semana do Clima de Nova York.

PUBLICIDADE O evento, que neste ano trouxe como tema o chamado ‘It’s time’, que reflete o senso de urgência, e reitera a necessidade de ações concretas para limitar o aumento global da temperatura a 1,5°C, se mostrou o momento ideal para convocarmos as mulheres e meninas ao redor do mundo para este chamado à ação. O protagonismo do Brasil, enquanto presidente do G20, neste ano, e sede da COP-30, em 2025, é um importante catalisador de oportunidades para a agenda climática global. Adicionalmente ao contexto mundial, o Capítulo Brasil do Women Leading on Climate busca conectar esses diversos canais às vozes regionais engajadas com as especificidades locais, para impulsionar a agenda do clima no País — e o Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável (CEBDS), experiente em atuar em conjunto com o setor público, e a We Mean Business Coalition (WMBC) serão responsáveis por reunir as lideranças femininas mais representativas do setor empresarial e da gestão pública, como Ana Toni, Secretária Nacional de Mudança do Clima do Ministério do Meio Ambiente e Mudanças Climáticas, para a construção de mensagens-chave e pontos a serem endereçados para o avanço na prática.

Para autoras, Brasil precisa acelerar a transição energética e ampliar fluxos financeiros para o Sul Global e a natureza Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agencia Brasil

Por essência, a participação feminina potencializa a inclusão, gerando ambientes de confiança, diálogo e pluralidade — seja em mesas de negociação, na escuta às comunidades ou na proposição de políticas públicas viáveis. Nosso poder de clareza e execução diante das complexidades é grande e, para avançar na prática, atuamos na intersecção de setores, ativando uma rede mundial de mulheres em cargos de liderança. Nosso objetivo é promover parcerias que contribuam para que as demandas do setor empresarial sejam apresentadas aos governos, buscando torná-las coerentes às ambições climáticas propostas, direcionando as políticas a serem implementadas e os investimentos a serem feitos.

Chegou a hora de ir além. Com a COP-30, a primeira em solo amazônico, e a gravidade das crises climáticas no Brasil, como os incêndios que assolam o país, e seguem destruindo florestas e emitindo os maiores percentuais de CO₂ do mundo na atmosfera, esse é o momento em que o Brasil deve tomar a responsabilidade para si e não só reverter esse cenário, mas mostrar ao mundo que é capaz de manter a meta de 1,5°C viva. Para tanto, precisamos acelerar a transição energética, além de ampliar fluxos financeiros para o Sul Global e a natureza, conduzindo os incentivos para recuperar e fortalecer nossas riquezas naturais e cadeias produtivas.

Por meio da Women Leading on Climate, queremos promover um legado consistente de desenvolvimento sustentável, e o Capítulo Brasil abrirá portas para engajarmos cada vez mais mulheres, que fazem a diferença no apoio a outros países-chave em suas ambições climáticas, e inspirarmos pessoas de qualquer gênero a caminhar conosco. Nossa urgência é necessária para que os impactos que já estamos sentindo possam ser reduzidos, e os compromissos que assumimos estejam próximos de serem concretizados por meio de alianças sólidas. O futuro depende de todos nós, juntos.

Fazem parte da iniciativa Women Leading on Climate, Capítulo Brasil, as executivas: