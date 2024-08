Ainda de acordo com o Copernicus, mais do que uma estatística, a mudança nas temperaturas é contínua e letal, com fortes ondas de calor durante o mês em lugares tão diversos quanto China, México, Grécia e Arábia Saudita. No país islâmico, o calor extremo matou mais de 1,3 mil pessoas durante a peregrinação do Hajj, que leva, todos os anos, milhões de pessoas a Meca, cidade sagrada para os muçulmanos. Neste ano, as temperaturas no deserto saudita alcançaram 51,8ºC à sombra, fazendo os peregrinos sucumbirem ao estresse térmico e insolação, mostrando a triste e mórbida face dos eventos climáticos extremos.

O Brasil também experimenta o impacto de eventos extremos cada vez menos espaçados. O país mal se refez da tragédia das inundações no Rio Grande do Sul, que deixou mais de 180 vítimas fatais, milhares de desabrigados e desalojados e incontáveis prejuízos financeiros no mês de maio, para assistir, estarrecido, às chamas consumindo o Pantanal após uma seca intensa, também sem precedentes, em junho. Em 2024, o Pantanal não teve seu período de cheia, que geralmente ocorre de outubro a abril, e é essencial para o modo de vida das populações locais e para a sobrevivência da fauna e da flora. Naquela que já é considerada a pior seca em 70 anos, o nível do Rio Paraguai esteve, em média, 68% abaixo do esperado para os primeiros cinco meses do ano.