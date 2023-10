No coração da Floresta Nacional Colville, no estado de Washington, Russ Vaagen aponta para uma demarcação entre áreas que foram seletivamente desbastadas e aquelas que não. Um lado está cheio de luz e pontuado por prados; o outro é denso, escuro e repleto de árvores perdendo uma batalha darwiniana pela água e vida.

Para Vaagen, isso é uma prova de que serrarias e lenhadores dos Estados Unidos podem ajudar a evitar os incêndios florestais que se tornam cada vez mais comuns, ao mesmo tempo que fornecem matéria-prima para uma indústria emergente, conhecida como mass timber, que produz componentes de construção sustentáveis com madeira.

Floresta em Washington: áreas de árvores desbastadas fornece material para 'mass timber' Foto: Margaret Albaugh / Bloomberg

Vaagen pertence à quarta geração de uma família local de serrarias. Na década de 1980, no auge da empresa, a Vaagen Brothers Lumber operava quatro serrarias e empregava 500 pessoas. Mas então vieram uma série de decisões judiciais para proteger espécies ameaçadas, como a coruja-pintada, que reduziu significativamente a exploração madeireira no noroeste do Pacífico. Os Vaagens fecharam três serrarias e demitiram centenas de pessoas. “Ainda dói”, diz ele.

Embora a mudança tenha preservado o habitat, não tornou a floresta mais saudável. O Serviço Florestal dos EUA continuou a suprimir todos os incêndios naturais. À medida que as mudanças climáticas causaram condições mais quentes e secas, as florestas americanas ficaram sobrecarregadas com uma vegetação rasteira altamente inflamável. O resultado foi um aumento radical no tamanho e na intensidade dos incêndios florestais, como o letal incêndio em Maui em agosto e os incêndios no Canadá que cobriram a Costa Leste de fumaça em junho.

Vaagen acredita que os EUA precisam começar a explorar seletivamente algumas árvores menores e, melhor ainda, ele sabe exatamente o que fazer com elas. Há alguns anos, ele vendeu sua participação na serraria da família e começou um novo negócio, a Vaagen Timbers, especializada em madeira em “timber”. Os produtos de madeira processada podem ser feitos a partir de árvores de menor diâmetro, mas são tão resistentes que estão sendo usados para construir torres em cidades que vão de Tóquio a Estocolmo.

Situação ganha-ganha

Em uma reviravolta estranha da história, o entusiasmo de Vaagen é compartilhado por pessoas nos mesmos escritórios e organizações que uma vez fecharam a operação de sua família. Ambientalistas e autoridades governamentais veem na madeira em timber uma oportunidade quase miraculosa de abordar a saúde das florestas, o desemprego em áreas rurais e a necessidade de materiais de construção com baixo teor de carbono, tudo ao mesmo tempo.

Hilary Franz, comissária de terras públicas de Washington (e candidata democrata a governadora), descreve o alto risco de incêndios florestais como “uma crise ambiental”. Em 2017, ela apresentou um plano florestal de 20 anos que restauraria 1,25 milhão de acres de floresta removendo árvores mortas, moribundas e doentes. Idealmente, esse material servirá como um suprimento constante para a mass timber.

Franz vê isso como uma situação ganha-ganha-ganha: supressão de incêndios, construção mais sustentável e uma nova indústria que pode empregar pessoas em áreas deprimidas. “Estamos enfrentando a crise econômica onde temos alto desemprego e subemprego em nossas áreas rurais, e estamos casando tudo isso com uma solução realmente bonita”, diz ela.

Baixa pegada de carbono

A madeira timber foi desenvolvida na Europa há uma geração. Ao contrário da madeira comumente usada para estruturar novos edifícios, seus produtos são feitos de camadas ou fios de madeira que são comprimidos para obter resistência adicional. Painéis de madeira laminada cruzada, por exemplo, são sanduíches de madeira colada juntos em ângulos perpendiculares.

Após ganhar popularidade na Europa, os painéis e as vigas e colunas laminadas coladas encontraram seu caminho em outras partes do mundo. Durante anos, os códigos de construção dos EUA restringiram seu uso, principalmente devido ao risco de incêndio. Testes de segurança recentes aliviaram essas preocupações e, após atualizações de código, torres de madeira timber estão surgindo em várias cidades dos EUA.

Muitos especialistas dizem que o material tem uma baixa pegada de carbono, uma vez que a madeira é uma fonte renovável e sequestra carbono - ao contrário do concreto e do aço, cuja produção emite quantidades significativas de CO2. Os defensores dizem que outra vantagem é que os prédios podem ser amplamente fabricados fora do local e depois montados, para um processo de construção mais rápido, limpo e eficiente.

“A região do Noroeste do Pacífico foi a primeira a adotá-la nos Estados Unidos, mas estamos à beira de algo maior”, diz Kathy Berg, sócia da ZGF Architects, cujos projetos de madeira “timber” incluem um telhado para o Aeroporto Internacional de Portland e uma instalação de treino para o San Antonio Spurs. “Está sendo explorada em todos os 50 estados e é um dos materiais de construção de baixo carbono disponíveis.”

Novo plano de manejo

A jornada pessoal de Vaagen para a mass timber começou em 2002. Apesar de uma década de restrições à exploração em terras federais, ficou claro que as florestas públicas estavam doentes. Então, ele se juntou ao seu pai e a um grupo de ambientalistas para fundar a Northeast Washington Forest Coalition para ver se algumas das profundas fissuras poderiam ser reparadas e um novo tipo de plano de manejo florestal poderia ser implementado.

Desde o início, Vaagen pensou que seu papel poderia ser o de encontrar um mercado para árvores menores morrendo. Então ele ouviu falar sobre a mass timber quando foi solicitado a fornecer madeira para uma empresa do Oregon. Intrigado, em 2016 ele foi à Áustria visitar a Hasslacher Norica Timber, uma empresa familiar de produtos florestais que se tornou líder mundial em mass timber. Ele viu imediatamente o potencial.

Pouco depois, ele vendeu sua participação no negócio da família e usou o dinheiro para comprar equipamentos caros para iniciar sua própria operação de mass timber. Seus escritórios de teto baixo e cheios de luz se conectam a uma fábrica que emprega cerca de 100 pessoas. A fábrica produz tanto vigas de madeira laminada colada, usadas como suportes estruturais, quanto painéis cortados com precisão, usados para pisos e paredes.

Tom Baun, gerente sênior de desenvolvimento de negócios da Vaagen, diz que quando começou a vender os produtos, precisava explicar tudo, desde como o material era feito até como poderia ser usado. “Me senti como um vendedor de dicionário porta a porta”, diz ele.

Agora as pessoas simplesmente entendem, diz Vaagen, e as vendas têm aumentado constantemente. Os clientes variam de pessoas construindo suas próprias casas a instituições como universidades que buscam construir edifícios de destaque. Sua empresa é privada, mas Vaagen diz que as vendas totais passaram de US$ 10 milhões em 2021 para US$ 27 milhões no ano passado e devem atingir US$ 40 milhões este ano. Isso está de acordo com o mercado geral de mass timber nos EUA, que está crescendo cerca de 30% ao ano, segundo empresas de pesquisa de mercado.

Falências

Claro, a mass timber é uma indústria iniciante como qualquer outra. Os equipamentos são caros e as vendas são irregulares. A Vaagen Timbers ainda não registrou lucro anual. A Structurlam Mass Timber Corp., grande empresa com sede em Vancouver, entrou com pedido de falência em abril. A canadense Mercer International Inc. comprou seus ativos - incluindo uma enorme instalação em Spokane, Washington - e agora controla cerca de 50% do mercado norte-americano.

Nick Milestone, diretor de execução de projetos da subsidiária de mass timber da Mercer, diz que “haverá mais oferta do que demanda por um tempo”.

Mas a ajuda está a caminho. A Lei de Redução da Inflação de 2022 incluiu US$ 1,5 bilhão para restauração florestal, que pelo menos no estado de Washington apoiará a exploração de árvores de pequeno diâmetro em florestas superpovoadas. E tem US$ 350 milhões para ajudar a reduzir o carbono incorporado no setor de construção, o que também poderia impulsionar a demanda por mass timber.

Conectar a indústria incipiente à parte de restauração florestal do pacote é especialmente importante para Vaagen. A mass timber não requer inerentemente manejo florestal sustentável. Na verdade, muitas operações compram sua oferta bruta das mesmas fazendas de propriedade privada de onde o restante da indústria da construção obtém suas tábuas. Embora o material seja menos intensivo em carbono do que o concreto, ele não contribui para a saúde das florestas a menos que seja colhido de forma sustentável.

Para obter esse valor adicional, seria necessário que a poda seletiva se espalhasse para as florestas nacionais, o que foi testado no Projeto de Restauração Florestal de A a Z, uma colaboração entre a Northeast Coalition, gerentes florestais federais e uma empresa de biochar, destinada a ser um modelo para a silvicultura holística.

O que tornou o projeto único foi que o governo terceirizou quase tudo, incluindo o dolorosamente demorado trabalho da Lei Nacional de Política Ambiental (NEPA, na sigla em inglês) de selecionar quais árvores seriam colhidas para a Vaagen Brothers Lumber. O trabalho ocorreu quando Russ ainda estava na empresa de seu pai.

Após revisar o plano, o Serviço Florestal em 2016 deu permissão à empresa para explorar seletivamente 54 mil acres de floresta nacional. Como a limpeza de florestas é um trabalho lento, o contrato foi estabelecido por 10 anos. A operação de mass timber de Vaagen pega os troncos, e os resíduos deixados são convertidos em bioenergia e biochar (a bioenergia é gerada a partir da queima da matéria orgânica, ou biomassa, nos galhos das árvores, enquanto o biochar é a cinza resultante que pode ser usada como ingrediente em fertilizantes.)/BLOOMBERG