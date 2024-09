Cientistas usam fita métrica para calcular, árvore por árvore, a pegada de carbono exata da Amazônia

Com a ajuda de uma pequena corda amarrada nos tornozelos, Eugenio Sánchez, ágil aos 50 anos de idade, subiu em uma árvore alta como uma lagarta humana, com o peito arfando devido ao esforço, apenas para colher algumas folhas.

Isso faz parte de um novo esforço multimilionário em dezenas de trechos de floresta em todo o mundo, cujo objetivo é descobrir, com um grau de precisão sem precedentes, até que ponto as florestas prestam um serviço épico à humanidade, capturando e bloqueando enormes quantidades de dióxido de carbono, o principal gás de efeito estufa que aquece o planeta.

Os dados coletados nesse pequeno local podem ajudar os pesquisadores a melhorar as ferramentas financeiras para proteger as florestas Foto: Federico Rios/NYT

A Amazônia é vasta. Quase dez Texas caberiam nela. Em meio à vasta extensão esmeralda, esse minúsculo fragmento, com menos de um décimo de milha quadrada, serve como uma representação do todo maior. Como uma amostra representativa da parte noroeste da Amazônia, ela contém cerca de 1.200 espécies de plantas lenhosas, desde gigantescas sumaúmas até cipós bem enrolados.

Com fita métrica e lentes de aumento, os cientistas e seus ajudantes passaram por cima de raízes escorregadias e atravessaram uma densa vegetação rasteira. As carcaças caídas das árvores gigantes matamatá e ojé se transformaram em passarelas improvisadas em espirais pantanosas de detritos lamacentos.

Na verdade, durante a maior parte do ano, essa parcela da floresta é inundada e acessível apenas por canoa. Ela está repleta de escorpiões, tarântulas e larvas que se enterram na pele.

Alguém pode se perguntar: todo esse trabalho apenas para colocar uma fita métrica ao redor de uma árvore?

Em escala global, esse tipo de dados coletados manualmente pode preencher uma lacuna importante em nossa compreensão das florestas. No ano passado, o Bezos Earth Fund investiu US$ 12 milhões na criação de pelo menos 30 desses locais em todo o mundo, principalmente nos trópicos. O esforço é liderado pelo Smithsonian Tropical Research Institute, ou STRI, que foi pioneiro no cálculo da biomassa florestal décadas atrás. Eles esperam um dia ter 100 desses locais.

Lauris Sangama tem ajudado a estudar as árvores por quase duas décadas Foto: Federico Rios/NYT

Uma contabilidade de carbono mais precisa, dizem esses grupos, fortalecerá os esforços incipientes para colocar um preço realista de comércio nas emissões de dióxido de carbono como forma de criar incentivos financeiros para desestimular o desmatamento e poluir menos. Esses dados também podem aprimorar os modelos complexos que os cientistas usam para tentar entender o aquecimento global.

Ao longo do caminho, a equipe na Colômbia também descobriu espécies raras e não catalogadas anteriormente. E para alguns povos indígenas locais, como Sánchez, há um emprego que se baseia em gerações de sabedoria herdada.

Os dados coletados em locais como esses serão combinados com os dados de satélites que categorizam as árvores com base nas características visíveis de cima. Mas a maioria dos satélites não consegue penetrar de forma confiável a copa espessa da floresta.

“Só é possível obter medições de carbono realmente precisas combinando dados de satélite com verificação em terra”, disse Laura Duncanson, especialista em sensoriamento remoto da Universidade de Maryland. “Por exemplo, estou falando de abraçar árvores.”

As florestas tropicais, que absorvem enormes quantidades de gases de efeito estufa, foram reduzidas pelo desmatamento Foto: Federico Rios/NYT

Essas tendências estão impulsionando uma ampla gama de esforços para proteger ou expandir as áreas florestais.

Isso pode envolver compensações de carbono, como créditos obtidos por investimentos em projetos que evitam, reduzem ou capturam emissões, permitindo que indivíduos ou empresas neutralizem suas próprias emissões de gases de efeito estufa. Também inclui títulos de reflorestamento, um tipo de ativo negociável que oferece aos investidores maior retorno financeiro quando os recursos são utilizados para plantar árvores capazes de absorver mais carbono da atmosfera.

Já existe um mercado para instrumentos como esses no valor de quase US$ 1 trilhão (R$ 5,56 trilhão). No entanto, para que o preço desses instrumentos funcione adequadamente, são necessários dados melhores sobre a quantidade exata de carbono que as diferentes florestas contêm.

“Dados ruins podem equivaler a créditos inúteis”, disse Khaled Diab, da Carbon Market Watch, uma organização sem fins lucrativos. “Esse problema é incrivelmente difícil de resolver.”

Andrés Upegui, um dos membros da equipe. Trinta locais de florestas tropicais como este estão sendo pesquisados em todo o mundo Foto: Federico Rios/NYT

As dúvidas sobre esses dados são um dos motivos pelos quais, no ano passado, o mercado de compensação de carbono encolheu pela primeira vez em sete anos.

Esses problemas, embora estejam no cerne do censo de árvores em Amacayacu, mal abalaram o ardor da equipe que o realizou.

Álvaro Duque, 59 anos, professor da Universidade Nacional da Colômbia, que está liderando o censo, tem uma voz expressiva e retumbante. Enquanto ele e seus colegas caminhavam de uma estação de pesquisa remota ainda mais para dentro da floresta em direção ao lote do censo, era difícil não imaginar que qualquer vida selvagem próxima os ouviu a quilômetros de distância e fugiu.

“O ar no sub-bosque da floresta está repleto de compostos que nos fazem sentir relaxados”, disse ele animado. “A única coisa que abafava suas vozes era o mambe, um pó fino verde-matcha feito de uma mistura de folhas de coca e yarumo que é muito apreciado localmente. Para aproveitar seus leves efeitos estimulantes, você o coloca em colheradas na bochecha, deixa sua saliva penetrar nele e então o deixa penetrar lentamente em seu sistema.

A fumaça dos incêndios florestais na Amazônia foi uma presença constante durante a recente missão de pesquisa Foto: Federico Rios/NYT

Com as bochechas cheias, é difícil falar. Eventualmente, porém, as palavras saem. Todos competiram para contar histórias de picadas de cobra, resgates de helicóptero e caminhadas de 80 quilômetros pela floresta para jogar futebol.

“Isso faz com que você fale com o coração”, disse Duque.

De forma mais prosaica, Duque também está animado por ter recebido financiamento para esse projeto de pesquisa. O subsídio de Bezos é o tipo de dinheiro que os pesquisadores da Colômbia, de Camarões ou do Camboja raramente esperam receber.

“Neste país, temos quatro botânicos para toda a Amazônia”, disse Andrés Barona, 45 anos, que trabalha para o Instituto Sinchi, um órgão de pesquisa do governo voltado para a floresta tropical. Barona é uma enciclopédia ambulante que pode dizer a família, o gênero e a espécie de quase todas as plantas que vê. Ainda assim, disse ele, “temos espécies que não sabemos nem mesmo a que família de árvore pertencem aqui”.

Álvaro Duque, o cientista que lidera o censo de árvores Foto: Federico Rios/NYT

Os locais de censo escolhidos pelo STRI são particularmente biodiversos. Os locais com os mais diferentes tipos de árvores são os mais úteis para o treinamento dos algoritmos de sensoriamento remoto usados pelos satélites para escanear vastas extensões da selva.

A biodiversidade de Amacayacu é de tirar o fôlego.

De acordo com Duque, há uma média de cerca de 250 espécies de árvores por acre. Pequenas mudas, com suas folhas de bebê ainda vermelhas. Adolescentes na altura do joelho, cuja sobrevivência ainda é incerta. Depois, aquelas que atingem a altura do peito, talvez com um centímetro de diâmetro, ultrapassando o limite para serem incluídas no censo.

Algunmas podem atingir até 30 metros de altura na copa das árvores, criando novos galhos onde macacos-esquilo e tucanos-de-garganta-branca podem formar grupos.

Quando não estão na floresta realizando o censo das árvores, muitos dos membros da equipe dormem em um centro de pesquisa espartano, construído sobre palafitas na floresta. Lá, em uma noite, com uma dose de rum, Duque contou o que a floresta havia lhe dado.

“Isso”, disse ele, acenando com o braço para a cornucópia, ‘me salvou’.

Como muitos de seus colegas, ele cresceu durante anos sombrios na Colômbia, marcados por guerras sangrentas contra os chefes do tráfico de drogas e guerrilheiros marxistas. Ele foi criado por uma mãe jovem e solteira. Mas o interesse permanente por árvores desde a infância foi uma constante. Hoje, ele usa sua posição para elevar outras pessoas.

Sangama, por exemplo. Ela é a única pessoa transgênero em Palmeras, seu vilarejo, uma desvantagem cultural que ela descreveu com franqueza. Mesmo assim, ela foi eleita vice-curaca, ou chefe do vilarejo.

Mocagua, o vilarejo mais próximo do Parque Nacional Amacayacu Foto: Federico Rios/NYT

Recentemente, em Palmeras, depois de voltar para casa em um barco, ela cozinhou banana-da-terra na brasa. Ela mora com o namorado, quase 30 anos mais novo que ela, e uma mulher com quem ele teve um filho recentemente. E ela foi a medidora de árvores mais confiável de Duque por quase 20 anos, uma posição de estabilidade que a ajudou na transição.

“Em nossa comunidade, ser trans é visto como algo horrível, algo que não deveria existir”, disse ela. “Mas, ao fazer ciência, provo que tenho um papel. Que não há distinção entre o trabalho de um homem e o de uma mulher.”

Trabalhos desse tipo lançam luz sobre dinâmicas na Amazônia que estão longe de ser óbvias.

Por exemplo, novos estudos postulam que, apesar da biodiversidade arbórea, cerca de metade do carbono da região está contido em apenas 2% ou mais de suas espécies. E essas espécies, geralmente enormes árvores de madeira de lei, podem ser as mais suscetíveis às mudanças climáticas (e à extração ilegal de madeira).

Logicamente, as medidas mais eficazes a serem tomadas se concentrariam na proteção dessas árvores. Mas é necessário esse tipo de pesquisa para saber isso. “A idade das trevas da escassez de dados tropicais pode estar acabando”, disse Duncanson, especialista em sensoriamento remoto.

Com a coleta de dados em andamento, Duque e Barona carregaram suas malas em direção ao rio, onde um barco os levaria de volta ao mundo com ar-condicionado. O céu estava carregado de fumaça de incêndios próximos e distantes. Não havia nuvens de tempestade, que se elevavam até a borda da estratosfera, prontas para varrer a floresta com chuva. Nenhuma havia caído em 16 dias.

