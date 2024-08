Mercados globais estão em turbulência, mas os economistas avisam: não entre em pânico ainda

A barreira para esse tipo de intervenção é alta: a última vez que as autoridades do Fed alteraram as taxas entre as reuniões oficiais de política monetária foi no início da pandemia, quando a economia estava em queda livre. Além disso, o refrão constante dos banqueiros centrais é que eles não reagem a um único ponto de dados ou a uma sacudida repentina no mercado. Em vez disso, eles devem analisar os pequenos aumentos ou reduções e dar tempo suficiente para que os dados contem uma história abrangente.

Em entrevista à CNBC na manhã de segunda-feira, o presidente do Fed de Chicago, Austan Goolsbee, disse que o papel do Banco Central era ajudar o mercado de trabalho, manter os preços estáveis e a estabilidade financeira - tudo isso com vistas ao futuro. Até o momento, a economia tem sido capaz não apenas de resistir à luta do Fed contra a inflação, mas também de se manter forte em geral, apesar da queda das ações. “Estamos olhando para o futuro”, disse Goolsbee. “Se houver deterioração, nós a corrigiremos.”

Independentemente disso, a expectativa crescente é de que o Fed esteja em um caminho para cortar as taxas várias vezes antes do final do ano. O Goldman Sachs prevê três cortes - um em cada uma das reuniões restantes do banco em setembro, novembro e dezembro. (A possibilidade de um corte em novembro é particularmente notável, uma vez que essa reunião ocorre na semana da eleição presidencial, quando o Fed normalmente evitaria a todo custo qualquer coisa que pudesse virar notícia política).