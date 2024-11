Os destroços do naufrágio do James R. Bentley, uma escuna de cerca de 52 metros de comprimento, estão, desde 1878, 50 metros abaixo da superfície do lago Huron, que fica entre os Estados Unidos e o Canadá. Dentro de seu porão havia um tesouro improvável.

PUBLICIDADE A busca para recuperar o valioso esconderijo armazenado no Bentley reuniu uma equipe de resgate em uma manhã ensolarada de setembro. Se o mergulho fosse bem-sucedido, o grupo não estaria trazendo ouro, joias ou outros itens arquetípicos de um naufrágio. Em vez disso, o objetivo era recuperar um pouco de sementes de centeio de 145 anos.

O mergulho foi patrocinado por Chad Munger, fundador da Mammoth Distilling, que produz bebidas destiladas no norte de Michigan. Para ele, as sementes de centeio continham a promessa de sabor local que poderia ajudar a diferenciar seu uísque. Para Eric Olson, um botânico que dirige um laboratório na Universidade Estadual de Michigan, as sementes continham informações botânicas ocultas que poderiam lançar luz sobre a agricultura do passado no estado. Para os mergulhadores e especialistas em naufrágios da expedição, elas ofereceram a chance de interagir com um tesouro amado da história muito mais de perto do que normalmente é possível.

Muitas possibilidades podem crescer dessas pequenas sementes, especialmente se conseguirem fazer elas brotarem. Mas primeiro, elas tinham que ser trazidas à superfície.





“Viciados em centeio”

Destroços de naufrágios nos Grandes Lagos são “um dos segredos mais bem guardados da América”, disse Ross Richardson, um autor e historiador que ajudou a estimular o mergulho até o Bentley.

Ele estima que 4.000 embarcações estejam sob os lagos, com um quarto delas ainda não descobertas. Uma pequena comunidade de entusiastas estuda e documenta os naufrágios, muitos dos quais estão “em perfeitas condições”, disse Richardson. Eles também procuram por novos: ele encontrou um naufrágio muito procurado, o Westmoreland, em 2010.

Publicidade

Munger, o fundador da destilaria, tem um espírito de busca semelhante. Ele busca oportunidades para apoiar produtores locais e fazer suas ofertas se destacarem. Parte do uísque de sua destilaria artesanal é feito com centeio Rosen, uma variedade histórica adorada por contrabandistas durante a Lei Seca que desapareceu dos campos de Michigan até que ele começou a plantá-la em 2020. Desde o sucesso desse projeto, Munger disse, “estamos viciados em centeio” — que, junto com a madeira em que é envelhecido, fornece ao uísque seu sabor.

Anos atrás, Richardson e Munger começaram a discutir a possibilidade de fazer outro uísque com influências históricas, usando madeira trazida do naufrágio do Westmoreland. Mas esse naufrágio, como a maioria, é propriedade do governo e não pode ser mexido sem uma licença.

Mas o naufrágio do Bentley pertence a Paul Ehorn, outro especialista em naufrágios dos Grandes Lagos, e Richardson se perguntou se Munger estaria aberto a usar sua madeira. Ele mostrou a Munger um recorte de jornal antigo sobre o navio que detalhava seu naufrágio, o resgate bem-sucedido da tripulação e a carga: 36.000 bushels de centeio (equivalente a cerca de 16.000 kgs de centeio).

“Essa madeira é realmente interessante”, Munger se lembra de ter dito. “Mas sabe o que é muito mais interessante? Centeio!”. Munger e Ehorn fizeram um acordo e todos começaram a pensar na melhor forma de recuperar as sementes.

“Apenas nós por quilômetros e quilômetros de lago”

Por volta das 9h30 do dia 17 de setembro, dois barcos de mergulho partiram em Hammond Bay. Eles levaram Munger, Richardson e Ehorn, que foram acompanhados por dois mergulhadores técnicos, Bruce Bittner e Dusty Klifman. Eles navegaram por cerca de 8 quilômetros e então atracaram logo acima do Bentley, presos no lodo cerca de 50 metros abaixo. “Éramos apenas nós por quilômetros e quilômetros de lago Huron aberto”, disse Munger. Logo, Klifman se vestiu adequadamente e saiu do barco para o lago Huron. Ele foi descendo ao longo da linha de mergulho. Cerca de 14 metros abaixo, ele se lembrou, “sinto o frio — a primeira mudança de temperatura”. Ele continuou indo mais fundo.

Publicidade

Este ambiente frio e sem oxigênio ajuda a preservar os naufrágios do lago Huron, junto com o que quer que esteja dentro. Klifman explorou naufrágios que têm vidro intacto em suas janelas ou pratos empilhados nas prateleiras da cozinha. A equipe esperava que as sementes estivessem em forma semelhante.

Antecipando a água escura e siltosa que os aguardava, Klifman e Bittner coreografaram seus movimentos com antecedência. Quando chegaram ao Bentley, Bittner entregou a Klifman um grande tubo de amostragem semelhante a uma seringa, que Richardson havia projetado para o trabalho. Klifman mergulhou o tubo no porão.

Quando ele o puxou para fora, “eu podia ver grãos loiros”, disse Klifman. “Eu pensei, meu Deus, essa coisa ainda é boa.” Ele então encheu um segundo tubo e ele e Bittner começaram a lenta jornada de volta à superfície.

Klifman, que mergulha desde os 13 anos, fez centenas de viagens para os Grandes Lagos. O Abandoned Shipwreck Act, aprovado em 1988, geralmente o impede de trazer qualquer coisa de volta - em vez disso, ele compartilha fotos e vídeos em suas páginas de mídia social. A oportunidade de carregar algo das profundezas foi “uma situação muito especial”, ele disse. “Uma coisa rara.”

Imagem fornecida pela Universidade Estadual de Michigan mostra sementes recuperadas do James R. Bentley, que afundou no Lago Huron em 1878. Foto: Nick Schrader/Michigan State University via The New York Times

O método “Jurassic Park”

Às 12h30, a equipe estava de volta à superfície. Munger abriu o porta-malas de sua van e colocou as sementes no gelo. Então ele foi para a Universidade Estadual de Michigan em East Lansing, onde Olson estava esperando para abrir as cápsulas em seu laboratório de botânica.

Olson despejou o centeio em uma peneira forrada com gaze. Depois de um século e meio na água, tudo cheirava “profundamente mal”, disse Munger. Mas grãos enegrecidos e moles se misturavam com sementes que mantinham sua cor e forma. Eles começaram a escolher os grãos com aparência mais saudável.

Olson, cuja especialidade é o melhoramento genético de trigo, colaborou pela última vez com Munger no renascimento do centeio Rosen, propagando um punhado de grãos que eles obtiveram de um banco genético do Departamento de Agricultura (Munger financia ambos os projetos). Muitas das sementes que ele estuda estão profundamente dormentes, um estado que lhes permite sobreviver a condições difíceis, mas as impede de germinar. “Geralmente temos que acordá-las um pouco para trabalhar com elas”, disse Olson.

Publicidade

As sementes Bentley são as mais antigas com as quais Olson já trabalhou, e ele passou semanas tentando ressuscitá-las. Algumas ele secou e depois embebeu em uma solução hormonal. Outras ele colocou em armazenamento refrigerado, para fornecer um ajuste mais suave à vida fora do lago. Para a maioria ele forneceu água e luz e as deixou por conta própria. Infelizmente, nenhum centeio naufragado brotou. “Não conseguimos plantas”, disse Olson.

Mas ele obteve material genético das sementes, o que pode ajudar a determinar sua procedência e variedade. Seu laboratório também pode tentar introduzir partes do genoma deste centeio em uma variedade moderna usando edição genética, que ele comparou ao “método ‘Jurassic Park’”. Olson disse que mesmo uma forma alterada deste grão pode ter características que o melhoramento moderno de plantas eliminou de nossas plantações. “É um pedaço da história agrícola que podemos trazer de volta”, disse ele.

Munger quer provar o centeio alterado. Até lá, ele estará lá fora procurando seu próximo grão viajante do tempo. “Estamos olhando para cada canto histórico que podemos encontrar”, disse ele. “Estamos revirando cada pedra”.

c.2024 The New York Times Company

Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado por nossa equipe editorial. Saiba mais em nossa Política de IA.