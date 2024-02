Marca de carnes aproveita nome igual e faz declaração de amor para namorado de Taylor Swift

A marca de carnes Swift decidiu fazer uma “declaração” de amor para o namorado da Taylor Swift, Travis Kelce. Na entrada das lojas, a companhia instalou, às vésperas da partida do Super Bowl, faixas com a mensagem “Swift loves Travis” (Swift ama Travis).

A ação é uma alusão ao sobrenome homônimo da cantora americana e da marca de carnes, que esteve presente na noite da vitória do time de Kelce, o Kansas City Chiefs, no Allegiant Stadium, em Las Vegas. Apesar de não estar na lista de patrocinadores oficiais da NFL no País, a marca conseguiu "furar" a bolha e participar das discussões nas redes sociais por meio da brincadeira com os nomes. A homenagem logo foi notada pelo público no X (antigo Twitter) às vésperas da partida final da temporada de futebol americano, realizada na noite de domingo, 11.

Marcas na NFL

Com o aumento no número de fãs do esporte americano em solo brasileiro, as marcas locais começam a se movimentar para abocanhar essa parcela do público. Em dezembro de 2023, a Perdigão - do grupo BRF - anunciou seu patrocínio oficial à transmissão do esporte no País.

Ainda engrossando a lista de patrocinadores oficiais da liga americana, nomes como XP, Pizza Hut e KFC também realizaram ativações nas redes sociais durante a última temporada do esporte, que em 2024 deve trazer uma partida da temporada ao Brasil. A expectativa é de que o jogo ocorra na Arena Neo Química.