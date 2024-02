Namorado de Taylor Swift, Travis Kelce fica furioso no Super Bowl e agarra treinador; assista

Travis Kelce, tight end do Kansas City Chiefs e conhecido também por namorar a cantora Taylor Swift, teve um ataque de fúria durante o duelo com o San Francisco 49ers, pelo Super Bowl, neste domingo, e agarrou o braço do seu próprio treinador, Andy Reid, quase derrubando-o no chão. O jogador estava exaltado e gritou com o técnico de 65 anos, conforme mostrou a transmissão televisava da grande final da NFL.

O episódio ocorreu após o running back dos Chiefes, Isiah Pacheco, perder a bola. De acordo com o canal CBS Sports, Kelce ficou irritado porque não estava no campo durante a jogada e abordou Reid, em meio a xingamentos, para defender que deveria ter continuado na partida. Tudo foi observado por Taylor Swift das arquibancadas do Allegiant Stadium, em Las Vegas.

Travis Kelce teve ataque de fúria e agarrou treinador Andy Reid durante o Super Bowl. Foto: Reprodução/CBS

A presença da estrela pop de 34 anos nas arquibancadas chamou a atenção nos jogos dos Chiefs. Enquanto fica na torcida pelo jogador, Taylor traz consigo uma legião de fãs que não conhece o futebol americano, mas acompanha todos os momentos da vida da cantora.