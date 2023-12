Sea Shepherd Brasil junta Megadeth, Dead Fish e Ratos de Porão para falar de ‘metais pesados’ no mar

A Sea Shepherd Brasil reuniu membros do Megadeth, Dead Fish e Ratos de Porão para falar (e cantar) sobre outro tipo de “metal pesado” que vai muito além do universo do rock ‘n’ roll. Na nova ação publicitária criada pela Wieden+Kennedy SP, a entidade de defesa do oceano escalou os artistas de punk e metal para formar uma “superbanda” contra a contaminação das águas pelos elementos químicos e em defesa da vida marinha.

Na campanha produzida em parceria com o estúdio britânico Fromm e Mugshot, a nova banda lançou uma música denunciando o aumento nos casos de contaminação dos peixes por metais pesados.

Para formar o grupo, a Sea Shepherd Brasil escalou apenas artistas adeptos do veganismo ou vegetarianismo, que advogam pela causa animal, como Rodrigo Lima, vocalista da banda Dead Fish, Dirk Verbeuren, baterista do Megadeth, Juninho Sangiorgio, baixista do Ratos de Porão, e Iara Bertolaccini, ex-guitarrista da Blastfemme.

Assista ao vídeo da nova banda de “heavy metal” criada pela Sea Shepherd.

“À medida que mergulhamos, literalmente, mais fundo na consciência ambiental, entendemos que, não apenas as águas estão ficando doentes com a poluição, mas nós, como humanidade, também. O que colocamos no oceano afeta toda a vida marinha e também a nós mesmos”, afirma a presidente da organização sem fins lucrativos, Nathalie Gil.

Na estreia da “superbanda”, ela lança da música Ciclo Metal, com versões tanto em português quanto em inglês, composta em parceria com os artistas. Além da música, um videoclipe foi lançado e está disponível em todas as plataformas de streaming.

A campanha nasce após um estudo da Elsevier no Brasil publicado no jornal Regional Studies in Marine Science apontar que 100% das espécies de peixes analisadas apresentavam algum tipo de metal pesado no organismo.

Conforme divulgado, dentre os principais materiais encontrados nos mares estão o mercúrio, arsênio, chumbo e bário, consumidos pelos peixes. Em meio à cadeia alimentar, eles acabam parando na mesa dos seres humanos.

Ação da Sea Sheperd Brasil metais pesados Foto: Sea Sheperd Brasil/ Divulgação

Criada pela dupla de diretores de criação da Wieden+KennedySP, Alexandre Giampaoli e Humberto Cunha, o projeto começou a ser desenvolvido há pouco mais de um ano.

“Um dos briefings era esse: como mostrar para o maior número de pessoas que peixe não é uma alternativa tão saudável quanto se pensa”, lembra Giampaoli. “Entre as ideias que surgiram, a que mais acreditamos foi a de criar uma banda de heavy metal, chamada Heavy Metals, cantando sobre os heavy metals encontrados nos peixes. Uma ideia simples”, complementa.

Humberto Cunha conta que letra e vídeo da música foram desenvolvidos pela equipe da agência. “Aí convidamos músicos veganos lendários do hardcore e do heavy metal para fazer barulho. Um jeito de fazer o consumidor ouvir, repetir e, principalmente, pensar na mensagem atualíssima da Sea Shepherd Brasil”, diz o executivo.