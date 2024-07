Participação da Tesla no mercado de carros elétricos dos EUA cai para menos de 50%

A participação da Tesla no mercado de veículos elétricos nos Estados Unidos, onde já foi líder, caiu para menos de 50% no segundo trimestre do ano, mesmo com as vendas de carros movidos a bateria atingindo um recorde, de acordo com novas estimativas publicadas na terça-feira, 9, por uma empresa de pesquisa.

PUBLICIDADE A Tesla foi responsável por 49,7% das vendas de veículos elétricos de abril a junho, abaixo dos 59,3% do ano anterior, uma vez que a empresa liderada por Elon Musk perdeu terreno para a General Motors, Ford Motor, Hyundai e Kia, disse a empresa de pesquisa Cox Automotive. Foi a primeira vez que a participação de mercado da empresa caiu abaixo de 50% em um trimestre, de acordo com a Cox. A empresa, uma das principais pesquisadoras do setor automotivo, estima a participação de mercado com base em registros, relatórios de empresas e outros dados. Os números são o mais recente sinal de que a Tesla está perdendo seu domínio em um mercado que, na verdade, criou em 2012, quando lançou o sedã Model S. Antes desse carro, pouquíssimos veículos elétricos eram vendidos nos Estados Unidos.

No geral, as vendas de veículos elétricos nos EUA aumentaram 11,3% em relação ao ano anterior, sugerindo que a demanda do consumidor por essa tecnologia continua saudável, mesmo que as vendas não estejam mais crescendo mais de 40% ao ano, como no ano passado. Os americanos compraram ou alugaram mais de 330 mil carros elétricos e caminhões leves durante o trimestre, representando 8% de todos os carros novos vendidos ou alugados no período de três meses. Um ano antes, os veículos elétricos representavam 7,2% do mercado, disse Cox.

Elon Musk é o CEO da Tesla, uma das maiores empresas do mercado de carros elétricos no mundo Foto: Susan Walsh/AP

Há alguns anos, a Tesla não tinha muitos concorrentes, e praticamente nenhuma outra empresa conseguia igualar a autonomia de seus carros com uma carga completa ou aceleração. Mas as montadoras estabelecidas têm lançado veículos elétricos que podem percorrer 300 milhas (482 km) ou mais, igualando e, às vezes, excedendo as capacidades dos carros da Tesla.

Há bem mais de 100 modelos elétricos disponíveis nos Estados Unidos, de acordo com um relatório separado publicado na terça-feira, 9, pela Alliance for Automotive Innovation, um grupo do setor. Os preços caíram à medida que a oferta e a variedade de modelos aumentaram, possibilitando que mais pessoas tenham acesso a um.

A concorrência intensa “está levando a uma pressão contínua sobre os preços, ajudando a aumentar lentamente a adoção de veículos elétricos”, disse Stephanie Valdez Streaty, diretora de percepções do setor da Cox, em um comunicado.

Muitos consumidores estão comprando carros elétricos de fabricantes de automóveis estabelecidos, como a BMW ou a Ford, que têm grandes redes de concessionárias que podem fornecer manutenção e reparos. A Tesla vende carros online e muitos consumidores disseram que pode ser difícil conseguir reparos para seus carros na rede relativamente pequena de centros de serviço da empresa.

As vendas da Tesla também sofreram com o envelhecimento de sua linha de produtos. Seu veículo mais vendido, o Modelo Y, foi colocado à venda em 2020, o que o torna antiquado para os padrões do setor. A Hyundai e sua empresa irmã, a Kia, oferecem mais modelos elétricos do que a Tesla, com preços competitivos e designs mais novos.

Após um início lento nos últimos dois anos, a GM começou recentemente a lançar veículos projetados para serem elétricos, em vez de modelos convertidos de carros a gasolina. A empresa também está usando baterias fabricadas nos Estados Unidos em uma joint venture com a LG Energy Solution. Em alguns meses, espera-se que a GM comece a vender uma versão elétrica do veículo utilitário esportivo Chevrolet Equinox da GM por cerca de US$ 35 mil (R$ 190 mil) antes de considerar um crédito fiscal federal de US$ 7,5 mil (R$ 40,7 mil).

A Tesla disse na semana passada que suas vendas globais caíram 4,8%, para cerca de 444 mil unidades, no segundo trimestre em relação ao período do ano anterior. A empresa não divulga suas vendas por país, mas Cox estima que as vendas da Tesla nos EUA caíram 6,3% no segundo trimestre, para 164 mil carros.

CONTiNUA APÓS PUBLICIDADE Musk também pode ter prejudicado as vendas da Tesla com sua adoção de políticas de direita no X, a plataforma de mídia social da qual é proprietário. Os proprietários de veículos elétricos tendem a ser liberais ou de esquerda e as vendas de veículos elétricos são mais altas nos Estados que geralmente elegem democratas para cargos estaduais e federais. Nos últimos trimestres, as vendas de veículos elétricos não cresceram tão rapidamente quanto algumas montadoras esperavam, mas o mercado ainda está se expandindo mais rapidamente do que o de veículos a gasolina. O mercado de veículos híbridos tem crescido ainda mais rápido do que o de veículos totalmente elétricos; os híbridos, que não precisam ser conectados à tomada, permitem que os consumidores evitem uma rede nacional de recarga pública irregular. Nem todos os fabricantes de automóveis estão se beneficiando. Os modelos elétricos, incluindo Mercedes-Benz, Polestar, Porsche e Volvo, caíram no segundo trimestre em relação ao ano anterior, disse Cox.

Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado por nossa equipe editorial. Saiba mais em nossa Política de IA.