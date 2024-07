The Economist: Esquenta a guerra entre a China e o Ocidente pelo domínio dos veículos elétricos

Na guerra comercial entre o Ocidente e a China, uma batalha relacionada aos veículos elétricos começou. Em maio, como parte de uma investida mais ampla contra a tecnologia chinesa, os Estados Unidos impuseram uma tarifa de 100% sobre os veículos elétricos do país asiático.

Em 2 de julho, o Canadá lançou uma consulta sobre o que chamou de "práticas comerciais injustas da China" no setor de veículos elétricos. Três dias depois, uma tarifa provisória de até 37,6% sobre os elétricos chineses entrou em vigor na União Europeia. Em 10 de julho, dias após o golpe simbólico de abrir uma investigação antidumping sobre o conhaque europeu, o Ministério do Comércio da China sinalizou que não aceitará o ataque de braços cruzados. Ele disse que estudará se as tarifas da UE criam barreiras ao livre-comércio.

As empresas automobilísticas ocidentais com grandes negócios na China temem ser pegas no fogo cruzado. Elas se juntariam às vítimas anteriores da intensificação do conflito. As agências do governo chinês foram instruídas a eliminar softwares e hardwares fabricados por empresas americanas, como a IBM, Microsoft e Oracle, aparentemente por motivos de segurança nacional. Alguns funcionários foram orientados a não comprar iPhones, da Apple.

O alvo mais óbvio para a China na disputa entre os carros elétricos é a Tesla. A pioneira americana dos veículos elétricos tem uma presença enorme na China e está constantemente competindo com a BYD, uma rival local, para ser a maior fabricante mundial de carros movidos a bateria. E, no entanto, longe de ser a grande perdedora da disputa tarifária, a Tesla parece estar obtendo uma vitória após a outra na China.

Cybertruck, da Tesla, em exibição durante um evento de inteligência artificial em Xangai Foto: AFP

Em abril, seu chefe, Elon Musk, fechou um acordo para usar os dados de mapeamento de uma empresa local para um novo sistema de direção autônoma. Em junho, a Tesla obteve aprovação para testar esse sistema em Xangai.

O mais surpreendente é que, neste mês, o governo da província de Jiangsu incluiu a Tesla em sua lista oficial de fornecedores, apesar de relatos anteriores de que a Tesla estava proibida de entrar em locais sensíveis, como aeroportos, porque seus sensores captavam muitas informações. A decisão concede permissão a entidades estatais e do Partido Comunista para comprar Teslas e dá à empresa algo semelhante ao status de uma empresa local.

Não está claro por que a Tesla parece invulnerável. Talvez Musk tenha persuadido Li Qiang, o primeiro-ministro da China, de que os Teslas não representam uma ameaça à segurança quando os dois se encontraram em abril, em Pequim. Ou, como suspeitam algumas pessoas próximas à fábrica da Tesla em Xangai, os sucessos da empresa podem estar ligados à recente amizade de Musk com Donald Trump, que caminha para retornar à Casa Branca após a eleição presidencial americana, em novembro.

Se o Musk se tornar um conselheiro presidencial, como alguns estão especulando, poderia convencer o líder a moderar sua posição.

Há uma explicação menos conspiratória para a boa sorte da Tesla. O tratamento dado à empresa de Musk ilustra a situação incômoda em que se encontra o governo da China. Por um lado, ele precisa parecer duro com as potências estrangeiras hostis que acusam as empresas chinesas de inundar os mercados com produtos subsidiados.

Por outro lado, com a desaceleração da economia chinesa, o governo está tentando mostrar que continua aberto ao investimento estrangeiro. Nesse contexto, a repressão a um dos mais proeminentes investidores externos enviaria a mensagem errada.

O governo chinês pode, portanto, optar por um contra-ataque mais calibrado. Um resultado provável é que ele faça mais uso da arma preferida dos Estados Unidos - as restrições à exportação. A China já restringiu as exportações de gálio e germânio, dois minerais cuja produção é controlada por empresas chinesas e que são cruciais para todos os tipos de eletrônicos, inclusive os usados em carros elétricos. A China também poderia atualizar sua lista de exportações controladas em áreas em que as empresas ocidentais dependem da propriedade intelectual chinesa. Em dezembro, a lidar, uma tecnologia a laser semelhante a um radar usada em sensores de veículos autônomos, apareceu nessa lista juntamente com inovações em edição de genes e biologia sintética. Espera-se mais foco no laser. Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado por nossa equipe editorial. Saiba mais em nossa Política de IA.