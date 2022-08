Empresário José Luis Cutrale morre aos 75 anos, em Londres

O empresário José Luis Cutrale morreu nesta quarta-feira, 17, em Londres, aos 75 anos. Segundo comunicado divulgado no LinkedIn da Cutrale, a morte foi por causas naturais. O executivo completaria 76 anos no próximo dia 17 de setembro.

Nascido em São Paulo, o executivo começou a trabalhar desde menino com seu pai, no Mercado Municipal da Cantareira, em São Paulo. Posteriormente, eles ingressaram na atividade de plantio e cultivo de laranjas. Vinte anos mais tarde, em 1967, fundaram a Cutrale, que se tornou referência global no ramo de suco de laranja.

Empresário José Luis Cutrale fundou a gigante do suco de laranja no fim dos anos 1960 Foto: Gustavo Porto/Estadão

De acordo com comunicado divulgado pela Cutrale, ele casou-se em 1972 com Rosana Falcioni Cutrale. Ao lado dela, dedicou-se aos negócios e também à filantropia. Ao longo de sua carreira, empreendeu, para além do suco de laranja, nas áreas de grãos, logística, bananas, saladas, condimentos, refrigerantes, snacks. Também teve negócios nos setores imobiliário, financeiro e de saúde. Ele chegou a figurar na lista dos maiores bilionários brasileiros, como no ranking de 2015 da Bloomberg.

O comunicado sobre o falecimento de José Luís Cutrale descreve o empresário como uma “pessoa de poucas palavras e grandes compromissos, de fácil trato, brilhante nos negócios, lutador incansável”. O comunicado, assinado pela família, continua: “Nosso Pai pautou sua vida pela gentileza e respeito ao próximo, trabalho árduo, honestidade, humildade e discrição, valores esses que nos transmitiu.”