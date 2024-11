O mundo não está gastando o suficiente para se adaptar aos choques climáticos, diz a ONU

Depois que a eleição de Donald Trump ameaçou acabar com os esforços globais para combater as mudanças climáticas, um grupo da Organização das Nações Unidas (ONU) alertou na quinta-feira, 7, em um novo relatório, que as nações em desenvolvimento precisam de centenas de bilhões de dólares por ano em ajuda para se adaptar a um planeta em aquecimento.

PUBLICIDADE Com as temperaturas em alta, muitos outros países estão tentando se proteger de ondas de calor, inundações e outros choques climáticos, de acordo com o relatório do Programa da ONU para o Meio Ambiente. Pelo menos 171 países já têm um plano nacional de adaptação climática em vigor. No entanto, esses esforços continuam sendo muito pouco financiados, principalmente nos países pobres. Enquanto as nações ricas forneceram US$ 28 bilhões em ajuda para adaptação climática em 2022, o relatório estima que as nações em desenvolvimento precisam de entre US$ 187 bilhões e US$ 359 bilhões anuais em financiamento adicional para lidar com os desastres da mudança climática.

Os líderes mundiais se reunirão na próxima semana no Azerbaijão, na cúpula climática da ONU, chamada COP-29, para discutir como aumentar a assistência financeira às nações em desenvolvimento. Chegar a um acordo pode ser mais difícil agora que Trump, que descartou a mudança climática como uma farsa, é o presidente eleito dos Estados Unidos.

O mundo discute como estimular a economia dos países em desenvolvimento a preservar o meio ambiente (na foto, mãe e filha na cidade de Barcarena, no Pará) Foto: Tiago Queiroz / Estadão

“A vitória de Trump é um golpe profundo para a justiça climática global”, disse Harjeet Singh, diretor de engajamento global de um grupo ativista chamado Iniciativa do Tratado de Não Proliferação de Combustíveis Fósseis. Sua “recusa em fornecer financiamento climático aprofundará a crise”, acrescentou Singh, “colocando em risco vidas e meios de subsistência, especialmente nas regiões menos responsáveis pelas mudanças climáticas, porém mais afetadas por elas”.

A questão do que os países ricos devem aos países pobres tem sido um ponto de atrito nas negociações internacionais sobre o clima há anos. Áreas ricas, como os Estados Unidos e a Europa , têm historicamente bombeado mais gases de efeito estufa que retêm o calor para o ar do que outras, queimando carvão, petróleo e gás, enquanto os países mais pobres, como os da África, são mais vulneráveis a desastres climáticos.

De acordo com o acordo climático de Paris de 2015, as nações ricas concordaram em fornecer uma ajuda financeira significativamente maior aos países em desenvolvimento. A grande maioria dessa ajuda, no entanto, é destinada a ajudar os países a reduzir seus gases de efeito estufa, como a construção de parques solares ou eólicos.

Publicidade

Porém, à medida que as emissões globais continuam aumentando e o planeta fica mais quente, a necessidade de adaptação a ondas de calor, inundações, aumento do nível do mar e outros efeitos da mudança climática está recebendo mais atenção. A ajuda à adaptação de nações ricas e bancos de desenvolvimento saltou de US$ 21 bilhões em 2021 para US$ 28 bilhões em 2022.

A adaptação climática pode incluir o plantio de culturas resistentes à seca, a elevação de edifícios para evitar danos causados por enchentes ou o afastamento das comunidades dos litorais. Também pode incluir melhorias mais amplas na infraestrutura, como estradas pavimentadas ou hospitais, que podem tornar os países mais resistentes a uma ampla gama de desastres.

“Quando as pessoas falam em solucionar a mudança climática, elas tendem a ir direto para a descarbonização, para o corte de emissões”, disse Vijaya Ramachandran, diretora de energia e desenvolvimento do Breakthrough Institute, uma organização de pesquisa ambiental. Ramachandran é coautora de um relatório recente que pediu ao Banco Mundial e a outras instituições financeiras que melhorassem seu apoio à adaptação climática em lugares como a África Subsaariana.

“Mas, para muitos países pobres que não estão emitindo muito, o que eles realmente precisam é de adaptação”, disse Ramachandran. “Eles estão tentando lidar com um problema que não criaram.”

O relatório da ONU adverte que muitas nações ainda estão se adaptando de forma “reativa” — como, por exemplo, construindo defesas contra enchentes após uma forte tempestade — em vez de buscar planos mais abrangentes para se preparar para temperaturas mais altas. Ainda não se sabe se os países ricos conseguirão encontrar mais dinheiro para ajuda. O relatório faz várias sugestões, incluindo novas reformas em instituições como o Banco Mundial, que poderiam liberar mais financiamento, bem como programas de reestruturação de dívidas. O relatório observa que, com exceção da China, os países em desenvolvimento estão gastando mais em pagamentos de juros da dívida do que precisam para adaptação. O governo Biden disse que os Estados Unidos estão no caminho certo para fornecer US$ 11,4 bilhões em assistência climática este ano, mais do que o dobro do valor em 2022.

Publicidade

No entanto, Trump rejeitou as tentativas de lidar com as mudanças climáticas e provavelmente retirará os Estados Unidos do Acordo de Paris no próximo ano, como fez em seu primeiro mandato. Isso tornará difícil para o governo Biden fazer promessas confiáveis de ajuda adicional nas negociações no Azerbaijão.

As autoridades da ONU têm pressionado os países ricos a agir, argumentando que é de seu próprio interesse ajudar os países mais pobres a se adaptar para reduzir o risco de deslocamento em massa e possíveis conflitos.

“Tempestades violentas estão destruindo casas, incêndios florestais estão acabando com as florestas, e a degradação da terra e a seca estão degradando as paisagens”, disse Inger Andersen, diretora executiva do Programa da ONU para o Meio Ambiente. “Sem ação, essa é uma prévia do que nosso futuro nos reserva e por que simplesmente não há desculpa para o mundo não levar a sério a adaptação, agora.”

Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado por nossa equipe editorial. Saiba mais em nossa Política de IA.