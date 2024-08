Navegando entre as incertezas

Reserva de emergência feita, o passo seguinte envolve a montagem de uma carteira de investimento em renda fixa robusta, em busca de rendimentos em sintonia com os planos de curto, médio e longo prazos. A questão é que, na prática, a teoria é outra.

Por mais que as estratégias de investimento sejam conhecidas, os fatores macroeconômicos envolvendo a situação brasileira, afetados tanto pela economia interna quanto pelas externas, além de muitos, mudam também a qualquer vento um pouco mais forte em sentido contrário.

É neste contexto que um bom planejamento financeiro, com base no conhecimento dos principais tipos de investimento em renda fixa, vai fazer toda a diferença.

Os caminhos que se abrem em um segundo momento, seja via fundos imobiliários ou de infraestrutura, por exemplo, que estarão em discussão nas próximas páginas, também podem separar uma noite bem dormida de uma povoada por pesadelos. O rendimento sustentável de uma carteira, além de um bom plano, desenhado com serenidade, também passa por correções de rota, quando for necessário. Também para isso, informação é essencial.