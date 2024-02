Ações no Japão atingem recorde de alta, superando o pico de 1989

As ações do Japão atingiram um recorde de alta nesta quinta-feira, 22, ultrapassando o nível verificado há 34 anos, quando o país estava no auge de sua ascensão econômica, antes de mergulhar em décadas de baixo crescimento.

O Nikkei 225, índice acionário de referência do Japão, subiu 2,1%, para 39.098, ultrapassando seu recorde anterior de 38.915,87, alcançado em 29 de dezembro de 1989. As ações no Japão vêm se recuperando de forma estável há mais de uma década, mas subiram acentuadamente no último ano. O Nikkei subiu 17% desde o início de 2024.

O que mudou na economia do Japão para provocar o aumento das ações?

Este é o melhor desempenho da entidade financeira desde 1989 Foto: Toshifumi Kitamura/ AE

PUBLICIDADE As ações no Japão parecem baratas devido ao iene fraco, que tem sido uma vantagem para os exportadores que obtêm seus lucros no exterior. Mudanças importantes no setor corporativo também deram mais direitos aos acionistas, permitindo que eles pressionassem por mudanças que favorecessem suas ações. E, em contraste com outras partes do mundo, o aumento da inflação no Japão recentemente foi visto como um sinal de que as coisas estão indo na direção certa, depois de décadas de queda nos preços e crescimento econômico lento que desencorajaram as pessoas e as empresas a gastar.

As ações do Japão também se beneficiaram de uma queda na China, onde o crescimento econômico desacelerou sob o peso de uma queda no setor imobiliário e de uma série de desafios sistêmicos e políticos. Recentemente, os mercados chineses foram negociados em pontos baixos que não eram alcançados desde uma derrota em 2015.

Os investidores estrangeiros estão desempenhando um papel importante na ascensão do mercado.

Os investidores do exterior têm sido compradores entusiasmados das ações japonesas, injetando US$ 14 bilhões líquidos no mercado em janeiro, de acordo com dados do Japan Exchange Group, uma mudança radical em relação aos cerca de US$ 3 bilhões que eles retiraram em dezembro.

Os lucros corporativos estão fortes, outro motivo pelo qual os investidores estão despejando dinheiro no Japão. Os lucros das grandes empresas japonesas devem aumentar em mais de 40% em seus últimos resultados trimestrais, de acordo com o Goldman Sachs. As maiores empresas, como a Toyota e a SoftBank, também relataram algumas das maiores surpresas em termos de lucros, observaram os analistas do banco. A Toyota recentemente atingiu um valor de mercado recorde para uma empresa japonesa, cerca de US$ 330 bilhões, superando a marca estabelecida em 1987 pelo conglomerado de telecomunicações NTT.

“Os céticos continuam a argumentar que o Japão nunca muda e que os estrangeiros sempre se decepcionam, portanto, saia agora”, escreveram os analistas do Goldman. No entanto, eles disseram que a recente alta das ações parece menos exagerada do que durante as altas anteriores que fracassaram.

De acordo com uma pesquisa com gestores de fundos realizada pelo Bank of America, a compra de ações japonesas é a terceira operação mais popular deste ano, mas continua muito abaixo das duas primeiras: apostar contra o mercado de ações da China e comprar o grupo de ações gigantes da tecnologia, como Apple e Microsoft, conhecidas como os “Sete Magníficos”.

O que o Banco do Japão fará em seguida?

O crescimento econômico do Japão continua em terreno instável. Os números divulgados na semana passada mostraram que a economia do país encolheu inesperadamente no quarto trimestre, em comparação com um aumento de 3,1% nos Estados Unidos.

PUBLICIDADE Enquanto grande parte do mundo aumentou os juros para combater a inflação, o Japão manteve suas taxas baixas em uma tentativa de estimulá-la, preferindo intervir nos mercados para evitar que sua moeda enfraquecesse muito rapidamente ou que os rendimentos dos títulos públicos subissem muito. Com o crescimento apenas começando a se recuperar, o banco central está tentando avaliar quando seria apropriado começar a aumentar as taxas de juros - apoiando sua moeda - sem acabar com a inflação por completo. Para complicar a situação, há o impacto econômico do terremoto que atingiu a Península de Noto, na costa oeste do país, em janeiro. A economia do Japão também é vulnerável caso grande parte do resto do mundo comece a se desacelerar.

Por enquanto, os economistas preveem que o banco central elevará as taxas de juros para fora do território negativo, mas as manterá em zero até o fim do ano.