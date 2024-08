Ambev anuncia Lisboa como CEO; Jereissati assume AB InBev América Central

A Ambev anunciou nesta terça-feira, 27, uma troca de comando, com a saída de Jean Jereissati — que vai assumir as operações da Zona da América Central da controladora da AB InBev — e a chegada de Carlos Lisboa — atual líder da operação a ser tocada por Jereissati.

“Jean e Lisboa estão finalizando ciclos de sucessos em suas respectivas funções e são as pessoas certas para entregar todo o potencial de cada zona, mantendo a nossa estratégia de negócio e a mentalidade de crescimento compartilhado. Esses novos desafios dão a oportunidade para ambos continuarem desenvolvendo suas habilidades junto com seus novos times”, afirma o presidente do conselho da Ambev e CEO da AB InBev, Michel Doukeris.

Lisboa, que é natural de Pernambuco e está há 30 anos na companhia, levou a operação da América Central ao patamar de maior mercado da AB InBev Foto: Divulgação/Ambev

Antes disso, ele ocupou cargos de liderança sênior em todas as unidades de negócios da Ambev: como CMO (vice-presidente de marketing) no Brasil e líder das operações da companhia no Canadá, na América Latina Sul e no Caribe. Ele assumirá o novo cargo em 1º de janeiro de 2025.

Jereissati esteve à frente da Ambev por cinco anos e liderou a inovação do portfólio da companhia e a transformação digital no Brasil Foto: Divulgação/Ambev

Sob a sua liderança, a Ambev entregou volumes recordes no Brasil.