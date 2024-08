Azzas 2154, resultado da fusão entre Arezzo e Soma, estreia na Bolsa

As ações da Azzas 2154, a empresa resultante da fusão das operações da Arezzo e do Grupo Soma, começaram a ser negociadas nesta quinta-feira, 1º, na B3 (às 12h, registravam alta de 2,59%). Segundo Alexandre Birman, o CEO da Azzas, o foco da companhia está no longo prazo, e seu maior intuito é “contribuir para o cenário da moda na América Latina”. Para ele, esse é um setor que vive um momento de desorganização, que vai do calendário até a cadeia de suprimentos.

De acordo com o executivo, as duas companhias que se fundiram têm diferenças de estilo, mas não de cultura. “Não somos uma empresa em que um usa terno e o outro usa camiseta e bermuda. Somos muito parecidos”, afirmou.

Alexandre Birman é o CEO da nova Azzas 2154 Foto: Arezzo/Divulgação

PUBLICIDADE Ele disse que a Arezzo tem uma gestão mais próxima de indicadores-chave, e que acompanha dados em nível mais preciso. O Soma, por outro lado, gere o negócio de forma mais macro, delegando mais tarefas. Para Birman, há um meio termo para ser encontrado. O grupo detém marcas como Animale, Dzarm, Hering, Reserva e Schutz, entre outras (veja lista abaixo). Para Birman, um dos gatilhos mais esperados para o negócio após a fusão de Arezzo e Grupo Soma é a retomada de resultados da Hering. Diz também que não ficaram rusgas entre ele e a atual gestão dessa unidade de negócios, hoje com Thiago Hering, após a tentativa de compra da empresa pela Arezzo.

O CEO do grupo disse também que as principais mudanças feitas até aqui estão no marketing, focando em uma comunicação mais massiva. Quanto às novas lojas chamadas “Simples”, da Reserva, outra marca do grupo, Birman afirmou que ambas as bandeiras podem conviver. No entanto, serão avaliadas as vendas das lojas de Hering em locais onde esse novo modelo de loja chegar.

Veja as marcas que fazem parte da Azzas: