Bradesco vai permitir uso de saldo de outro banco para fazer Pix; entenda como vai funcionar

O Bradesco começa nesta quarta-feira, 5, a oferecer a seus clientes pessoas físicas a possibilidade de, ao fazer um Pix, debitar o valor no próprio banco ou em outros bancos em que sejam correntistas. A nova funcionalidade utiliza o open finance, sistema de compartilhamento de informações financeiras implantado pelo Banco Central.

O que torna a função possível é o iniciador de pagamentos, ferramenta criada pelo BC dentro do open finance que permite que o cliente “autorize” um banco a realizar pagamentos por ele, o que reduz as etapas em transações online. O Bradesco é uma das poucas instituições do País autorizadas a atuar como iniciador.

O banco é o primeiro a oferecer essa possibilidade para o crédito a destinatários em qualquer instituição financeira. Para utilizar a função, o usuário acessa a área do Pix no aplicativo do Bradesco e opta pelo débito do valor nas contas que mantém em outras instituições. Em seguida, é direcionado ao ambiente do outro banco, em que faz a autenticação e confirma a transação.

“A implementação da nova funcionalidade vai proporcionar ainda mais conveniência aos nossos clientes para realizar suas transferências via Pix”, diz Antonio Daissuke, diretor de conta corrente e cash management do Bradesco. “A novidade é mais um atrativo que incentiva a adesão ao open finance.”

Com o iniciador de pagamentos, os bancos têm reforçado funções que permitem uma espécie de gestão financeira sem que os clientes saiam de seus aplicativos. No começo de setembro, o Banco do Brasil passou a permitir que os clientes transferissem recursos de contas em outros bancos para o BB, também através do Pix, direto no aplicativo do banco público, por exemplo.

O Bradesco vai liberar a nova funcionalidade aos clientes de forma gradual. O banco informa ainda que o cliente dará autorização a cada transação que fizer.