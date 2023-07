Brookfield acerta compra da American Equity por US$ 4,3 bilhões

A American Equity Investment Life Holding Co. aceitou uma oferta de compra em dinheiro e ações no valor de US$ 4,3 bilhões (cerca de R$ 21 bilhões) de um braço da Brookfield, gigante canadense de investimentos. No acordo, a Brookfield Reinsurance vai comprar todas as ações ordinárias em circulação da American Equity que ainda não possui.

A Brookfield, que já detém 20% da American Equity, concordou em comprar todas as ações da seguradora americana por US$ 55 cada, de acordo com um comunicado divulgado nesta quarta-feira, 5. A oferta da Brookfield Reinsurance inclui US$ 38,85 por ação em dinheiro e US$ 16,15 por ação em ações classe A da Brookfield Asset Management Ltd. A oferta representa um prêmio de 35% em relação ao preço de fechamento das ações da American Equity em 23 de junho.

O negócio aumentou os ativos sob gestão da Brookfield Reinsurance para cerca de US$ 100 bilhões (cerca de R$ 485 bilhões). O plano é continuar a expansão da American Equity em ativos alternativos,com a Brookfield Asset Management supervisionando uma grande parte da carteira da empresa.

Sachin Shah, CEO da Brookfield Reinsurance, disse, em comunicado de imprensa: “Essa transação representa um passo importante no contínuo crescimento de nossos negócios de seguros, diversificando ainda mais e aumentando a escala de nossas capacidades de seguros”.