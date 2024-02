BYD lança SUV que flutua na água para conquistar europeus e competir com Mercedes e Land Rover

A BYD Co. está destacando suas ambições europeias no salão do automóvel de Genebra esta semana, exibindo modelos que incluem um veículo utilitário esportivo de luxo de 1.200 cavalos de potência que pode flutuar na água.

PUBLICIDADE O híbrido plug-in Yangwang U8 - que também é capaz de fazer um “giro” de 360 graus em torno do próprio eixo - competiria com o Mercedes-Benz G-Class e o Land Rover Defender e representa a investida da BYD no mercado de luxo. Depois de desbancar a Volkswagen como a montadora de automóveis mais vendida da China, a BYD está se expandindo na Europa para criar novos fluxos de receita e escapar de uma guerra de preços contundente em seu mercado doméstico. Enquanto isso, as montadoras estabelecidas no velho continente estão lutando com as complexidades da mudança para veículos elétricos e, ao mesmo tempo, enfrentando o arrefecimento da demanda por essa nova tecnologia.

Híbrido plug-in Yangwang U8 é capaz de fazer um “giro” de 360 graus em torno do próprio eixo Foto: Denis Balibouse/Reuters

Embora o Yangwang U8 tenha o objetivo de mostrar as proezas tecnológicas da BYD, a fabricante também está trazendo mais produtos para o mercado de massa para Genebra. Eles incluem uma versão renovada do SUV Seal de cinco lugares e o Tang totalmente elétrico, que pode percorrer 530 quilômetros com uma carga.

A empresa que ultrapassou a Tesla como a maior fabricante de veículos elétricos do mundo no quarto trimestre já começou a vender modelos na região, incluindo o Dolphin. O veículo elétrico tem cotação mais barata na Europa, custando até € 7 mil a menos que um VW ID.3, da Volksvagen, equipado de forma semelhante, que a montadora alemã originalmente apresentou como o Beetle da era dos veículos elétricos.

Ainda assim, não está claro o sucesso que a empresa terá com os motoristas europeus. Bruxelas está investigando até que ponto a China tem apoiado seus fabricantes de veículos elétricos - incluindo a BYD - em uma investigação que pode resultar na cobrança de tarifas adicionais já em julho.

A VW, a Stellantis e a Renault estão trabalhando de forma independente em modelos que custam € 25 mil ou menos, com a última exibindo seu R5 E-Tech EV, em Genebra. A nova versão do clássico dos anos 1970 está preparada para oferecer uma autonomia inicial de 400 quilômetros com uma única carga. A Mercedes-Benz Group AG e a BMW AG planejam lançar vários EVs novos com tecnologia aprimorada até meados da década. Algumas das montadoras europeias também estão pensando em se unir para combater o influxo chinês.

Publicidade

A BYD não deu muitos detalhes sobre o preço e a disponibilidade dos veículos que está apresentando em Genebra. O Yangwang U8, com 17,5 pés de comprimento, está sendo vendido na China por cerca de US$ 150 mil. Os preços dos modelos da empresa tendem a ser mais altos na Europa do que em seu mercado doméstico. O G-Class começa em cerca de US$ 128 mil na Alemanha.

A montadora chinesa já havia dito anteriormente que sua marca premium Denza, que é 10% de propriedade da Mercedes, será lançada na Europa no quarto trimestre deste ano.

Outras marcas presentes no salão do automóvel de Genebra nesta semana incluem Lucid, MG Motor e Isuzu. A maioria dos principais fabricantes de automóveis da Europa está ausente./BLOOMBERG