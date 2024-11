Como americanos usaram fantasia de urso para fraudar seguradoras

Um vídeo enviado como parte de um pedido de indenização de seguro em janeiro parecia capturar uma cena perturbadora: um urso marrom saqueando um Rolls Royce que estava estacionado em uma garagem no sul da Califórnia.

PUBLICIDADE Vídeos semelhantes envolvendo outros carros de luxo foram enviados a duas outras seguradoras, e as três empresas pagaram, em conjunto, mais de US$ 140 mil (R$ 803 mil). Mas algo na filmagem parecia errado, e uma das empresas enviou o vídeo e as imagens de marcas de garras no estofamento ao Departamento de Seguros da Califórnia. Na quarta-feira, 13, após concluir uma investigação que chamou de Operação Garra de Urso, o departamento disse que havia determinado que o urso não era, de fato, um urso.

“Após um exame mais detalhado do vídeo, a investigação determinou que o urso era, na verdade, uma pessoa com uma fantasia de urso”, disse o departamento em um comunicado à imprensa. As marcas de arranhões no interior dos veículos, segundo o departamento, foram feitas com um acessório de cozinha semelhante a uma garra, normalmente usado para desfiar carne.

O Departamento de Seguros da Califórnia informou na quarta-feira, 13, que quatro residentes do condado de Los Angeles foram presos. Ruben Tamrazian, 26 anos; Ararat Chirkinian, 39 anos; e Vahe Muradkhanyan, 32 anos, todos de Glendale, Califórnia; e Alfiya Zuckerman, 39 anos, de Los Angeles, enfrentam acusações de fraude contra o seguro e conspiração, informou o departamento.

Os investigadores recuperaram um traje de urso e um par de cabos trituradores de carne, conhecidos como garras de carne, como parte de uma investigação de um esquema de fraude de seguro Foto: AP

Uma porta-voz da Promotoria do Distrito de San Bernardino disse em uma declaração enviada por e-mail na quinta-feira, 14, que o caso estava sendo analisado e que, assim que uma determinação de arquivamento fosse feita, as datas do tribunal seriam agendadas. Não ficou imediatamente claro se os réus haviam contratado advogados.

Os três homens presos ainda estavam sob custódia na quinta-feira, segundo as autoridades. Zuckerman foi libertada sob fiança de US$ 50 mil (R$ 287 mil), segundo a polícia de San Bernardino.

Publicidade

O Departamento de Seguros da Califórnia disse em seu comunicado à imprensa que a primeira companhia de seguros “suspeitou de fraude” depois de receber um pedido de indenização relacionado a um urso que vasculhou um Rolls Royce Ghost 2010 em 28 de janeiro em Lake Arrowhead, Califórnia, uma área de resort a cerca de 130 quilômetros a nordeste de Los Angeles.

Os investigadores descobriram, então, que reclamações semelhantes haviam sido apresentadas a outras seguradoras, “com a mesma data de perda e no mesmo local”, para danos internos em dois outros veículos, ambos Mercedes-Benz, informou o departamento. Os sinistros continham vídeos e fotos extremamente semelhantes.

Uma compilação de vídeos quase idênticos que o departamento divulgou esta semana mostra o que parece ser um urso entrando em veículos após abrir a porta de um carro.

Nos vídeos, que parecem ter sido gravados por uma câmera de vigilância de um beiral com vista para uma entrada de automóveis, o urso parece golpear o painel de instrumentos. Dois dos vídeos mostram o urso rastejando para o banco traseiro.

Os investigadores consultaram um biólogo do Departamento de Pesca e Vida Selvagem da Califórnia, que, segundo eles, confirmou seu palpite de que não estavam lidando com um urso particularmente hábil, mas sim “claramente um humano em uma roupa de urso”. Os movimentos do suposto urso não eram convincentes, disse Tim Daly, porta-voz do departamento, que observou que o traje parecia “mal ajustado”. As marcas de arranhões e outras evidências deixadas para trás nos veículos também não eram consistentes com as de um urso. “Um urso deixa para trás uma grande bagunça”, disse ele. Além disso, os ursos marrons não são vistos na Califórnia há cerca de um século, disse ele. A única espécie remanescente de urso selvagem no Estado é o urso preto (que tem tons de marrom escuro e bronzeado), de acordo com o Departamento de Pesca e Vida Selvagem.

Publicidade

Após executar um mandado de busca, os investigadores recuperaram uma fantasia de urso na casa de um dos suspeitos, informou o departamento. Também foram encontrados cabos trituradores de carne, conhecidos como garras de carne.

Essa é a primeira vez que um falso ataque de urso é usado para fraudar uma seguradora, de acordo com uma porta-voz do Departamento de Seguros da Califórnia, que disse que os investigadores descobriram outros “esquemas rebuscados” ao longo dos anos.

Os seres humanos sempre culparam os ursos por seus crimes.

Apenas neste outono, as pessoas tentaram incriminar os ursos por assassinatos no Tennessee e em Montana, de acordo com as autoridades.

Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado por nossa equipe editorial. Saiba mais em nossa Política de IA.