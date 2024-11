Light: corte de falência aceita recuperação judicial nos EUA, informa a companhia

A Light informou nesta terça-feira, 12, que a Corte de Falência dos Estados Unidos para o Distrito Sul do Texas, nos termos do “Chapter 15 do U.S. Bankruptcy Code”, conferiu plenos efeitos e eficácia do seu plano de recuperação judicial (RJ) no país norte-americano.

A recuperação judicial da Light foi aprovada em assembleia-geral de credores em 29 de maio e homologada em 18 de junho de 2024 pelo Juízo da 3ª Vara Empresarial da Capital do Estado do Rio de Janeiro.

Light é uma das fornecedoras de energia no Estado do Rio de Janeiro Foto: Wilton Junior / Estadão

A decisão da Corte de Falência dos Estados Unidos também acolheu medidas requeridas pela companhia para o cumprimento de etapas necessárias à implementação do processo de recuperação nos Estados Unidos.